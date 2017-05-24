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В Беларуси на 100 вакансий приходится 83 безработных

25.05.2017 19:22 — Новости Общества | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на конец апреля 2017 года на 100 заявленных вакансий приходилось 83 безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите (на конец апреля 2016 года - 164 человека). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального статистического комитета.

Численность зарегистрированных безработных на конец апреля текущего года составила 39,8 тыс. человек - это на 26,1% меньше, чем на конец апреля прошлого года, и на 8,4% меньше, чем на конец марта нынешнего года. Уровень зарегистрированной безработицы на конец апреля 2017 года составил 0,9% от численности рабочей силы (на конец апреля 2016-го - 1,2%).

В январе-апреле на учет было поставлено 83,3 тыс. граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из них признано безработными 63,5 тыс. человек, или 76,3% от числа обратившихся. Оказано содействие в трудоустройстве 50,9 тыс. человек, в том числе 39,7 тыс. безработных, или 78% от числа всех трудоустроенных.

Среди безработных женщины составляли 32,3%, молодые люди в возрасте до 30 лет (включительно) - 23,4%, сельские жители - 16,6%.

В общей численности безработных уволившиеся по собственному желанию и соглашению сторон составляли 27,9%, уволенные за нарушение трудовой дисциплины - 4,2%, высвобожденные при ликвидации организаций или по сокращению численности - 1,9%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Численность зарегистрированных безработных на конец апреля текущего года составила 39,8 тыс. человек - это на 26,1% меньше, чем на конец апреля прошлого года, и на 8,4%...

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