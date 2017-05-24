Родители должны нести юридическую ответственность за оставление детей без присмотра - депутат

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Родители должны нести юридическую ответственность за оставление детей без присмотра. Такое мнение на заседании Брестского облисполкома высказал председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Леонид Цуприк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока еще наше законодательство не наполнено конкретикой об ответственности родителей за воспитание детей. Чем конкретно родитель должен заниматься по отношению к детям, например, до 12-летнего возраста? Я говорю о профилактике безнадзорности детей", - пояснил депутат.

Он напомнил недавний случай в Бресте, когда с балкона на седьмом этаже выпал малолетний ребенок . Только по счастливой случайности мальчик остался жив. Мать в это время была на работе. "Оставила и ушла. Если бы понимала, что не имеет права оставить детей без надзора, такого бы не произошло. Значит, должна пригласить кого-то взрослого, чтобы с ними побыть. Это же такие простые вещи, которые нам сейчас надо решать", - отметил парламентарий.

"Возможно, нам удастся это провести через закон. Думаю, депутатский корпус это поддержит. Но пока проблему нужно решать на уровне области. Я считаю, что мы имеем возможность пресечь безнадзорность, обеспечить больший контроль за ребятами. Этим вопросом нужно заняться очень серьезно. Прежде всего нужно убедить родителей контролировать пребывание своих детей, - сказал Леонид Цуприк. - Думаю, надо провести работу всем вместе, в том числе системе образования, в трудовых коллективах, профсоюзным, молодежным организациям".

Сегодня на заседании облисполкома обсуждался вопрос об организации работы по предупреждению правонарушений, обеспечению безопасности и занятости среди несовершеннолетних. В частности, было отмечено, что в области за январь-апрель число подростков, потерпевших от различного рода противоправных посягательств, уменьшилось более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Вместе с тем 414 детей, или 88% от общего количества, признаны пострадавшими от преступлений, предусмотренных ст.174 УК - уклонение родителей от содержания детей.-0-