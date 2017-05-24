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Четверть века вместе: в Москве обсудили приоритеты работы ОДКБ

25.05.2017 19:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Москве сегодня прошла встреча представителей стран Договора о коллективной безопасности. Приурочена она была к 25-летию организации, сообщает «МИР 24».

Договор был подписан в Ташкенте в 1992 году и вступил в силу через два года. Организация создавалась для обеспечения безопасности и стабильности внутри стран-участниц договора и на государственных границах. Сегодня приоритеты работы направлены на борьбу с терроризмом и наркотрафиком.

«Антитеррор, прежде всего. Подрыв экономической основы террористов, снижение активности вербовщиков, контроль за теми, кто выехал и пытается вернуться уже с террористическими задачами. Вот главное, что будет лежать в основе всей деятельности ОДКБ», - подчеркнул Николай Бордюжа, бывший генсеком ОДКБ с 2003-го по 2017 год.

Сегодня в ОДКБ входит шесть стран - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

 
 
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В Москве сегодня прошла встреча представителей стран Договора о коллективной безопасности.

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