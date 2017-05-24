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Президент назначил двух судей Верховного суда
25.05.2017 20:07 — Новости Общества | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил двух судей Верховного суда. Указ № 185 «О назначении и освобождении судей» президент подписал 25 мая, сообщает пресс-служба главы государства.
Судьей Верховного суда с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания назначен Андрей Плотников.
Кроме того, судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики назначена Ольга Синкевич.
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Указ № 185 "О назначении и освобождении судей" президент подписал 25 мая
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