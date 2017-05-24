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42-летнего минчанина подозревают в развратных действиях в отношении детей

25.05.2017 20:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция задержала 42-летнего минчанина, которого подозревают в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним. Разыскиваются возможные потерпевшие, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: пресс-служба ГУВД

Днем в рабочее время мужчина разъезжал на своем автомобиле Citroen Picasso по микрорайонам Кунцевщина и Каменная горка.

— Целью его поездок являлись несовершеннолетние девочки 12-13 лет, к которым он подъезжал и демонстрировал половой орган, — рассказывает официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 169 Уголовного кодекса (Развратные действия). Санкция статьи — вплоть до 3 лет лишения свободы.

Есть основания полагать, что мужчина причастен к совершению аналогичных действий в отношении других несовершеннолетних.

В случае, если ваши дети пострадали от действий изображенного на фото мужчины, просьба сообщить об этом во Фрунзенское РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (029) 614-52-32, 8 (017) 390-61-21. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина подъезжал на машине к девочкам 12-13 лет и демонстрировал половой орган.

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