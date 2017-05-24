ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минюст лишил "АиП-недвижимость" лицензии на оказание риелторских услуг

25.05.2017 20:14 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции приняло решение о прекращении действия лицензии, выданной УП "АиП-недвижимость". Такая информация размещена на сайте Минюста, сообщает БЕЛТА.

Плановая проверка выполнения лицензионных требований и условий осуществления деятельности по оказанию риелторских услуг предприятием выявила грубое нарушение законодательства. Основанием для нее послужили многочисленные жалобы потребителей на деятельность организации. Потребители указывали в том числе на оказание им отдельных риелторских услуг лицами, которые не являются специалистами по такой деятельности. Люди жаловались на некачественное оказание услуг, а также на понуждение к заключению договоров на оказание риелторских услуг.

Установлены факты нарушения агентством требований законодательства при размещении (распространении) рекламы объектов недвижимости. В том числе это касалось размещения в интернете информации о предлагаемых УП к найму объектах недвижимости при отсутствии договоров на оказание риелторских услуг в отношении них. При этом потребителям, заинтересовавшимся рекламируемым объектом недвижимости, сообщалось, что для его найма необходимо вначале заключить договор с "АиП-недвижимость". Однако эти действия противоречат требованиям законодательства.

В Минюсте напомнили, что риелторская организация вправе рекламировать или иным образом размещать информацию об объекте недвижимости только с согласия потребителя после заключения договора на оказание соответствующих услуг. Кроме того, понуждение покупателя, который заинтересовался объектом недвижимости, предлагаемым риелторами к продаже в рамках договорных отношений с продавцом, к заключению договора не допускается. Потребитель вправе самостоятельно решать вопрос о необходимости этого.

В то же время отдельные потребители, привлеченные рекламируемыми УП объектами недвижимости, заключали договор на оказание риелторской услуги по представлению письменной информации по найму жилья и оплачивали ее стоимость, поскольку иной возможности получить информацию о данных объектах для их найма не было. Однако реальной помощи они не получили.

В ходе проверки УП "АиП-недвижимость" выявлены и другие нарушения, свидетельствующие о ненадлежащей организации работы.

Действие лицензии УП прекращается с 1 июня 2017 года. Для расторжения заключенных с агентством договоров на оказание риелторских услуг потребителям следует обращаться в организацию.

Министерство юстиции в очередной раз обращает внимание руководителей риелторских организаций на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плановая проверка выполнения лицензионных требований и условий осуществления деятельности по оказанию риелторских услуг предприятием выявила грубое нарушение...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Президент назначил двух судей Верховного суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика