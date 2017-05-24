25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции приняло решение о прекращении действия лицензии, выданной УП "АиП-недвижимость". Такая информация размещена на сайте Минюста, сообщает БЕЛТА.

Плановая проверка выполнения лицензионных требований и условий осуществления деятельности по оказанию риелторских услуг предприятием выявила грубое нарушение законодательства. Основанием для нее послужили многочисленные жалобы потребителей на деятельность организации. Потребители указывали в том числе на оказание им отдельных риелторских услуг лицами, которые не являются специалистами по такой деятельности. Люди жаловались на некачественное оказание услуг, а также на понуждение к заключению договоров на оказание риелторских услуг.

Установлены факты нарушения агентством требований законодательства при размещении (распространении) рекламы объектов недвижимости. В том числе это касалось размещения в интернете информации о предлагаемых УП к найму объектах недвижимости при отсутствии договоров на оказание риелторских услуг в отношении них. При этом потребителям, заинтересовавшимся рекламируемым объектом недвижимости, сообщалось, что для его найма необходимо вначале заключить договор с "АиП-недвижимость". Однако эти действия противоречат требованиям законодательства.

В Минюсте напомнили, что риелторская организация вправе рекламировать или иным образом размещать информацию об объекте недвижимости только с согласия потребителя после заключения договора на оказание соответствующих услуг. Кроме того, понуждение покупателя, который заинтересовался объектом недвижимости, предлагаемым риелторами к продаже в рамках договорных отношений с продавцом, к заключению договора не допускается. Потребитель вправе самостоятельно решать вопрос о необходимости этого.

В то же время отдельные потребители, привлеченные рекламируемыми УП объектами недвижимости, заключали договор на оказание риелторской услуги по представлению письменной информации по найму жилья и оплачивали ее стоимость, поскольку иной возможности получить информацию о данных объектах для их найма не было. Однако реальной помощи они не получили.

В ходе проверки УП "АиП-недвижимость" выявлены и другие нарушения, свидетельствующие о ненадлежащей организации работы.

Действие лицензии УП прекращается с 1 июня 2017 года. Для расторжения заключенных с агентством договоров на оказание риелторских услуг потребителям следует обращаться в организацию.

Министерство юстиции в очередной раз обращает внимание руководителей риелторских организаций на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства.-0-