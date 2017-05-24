Аж искры летят! В Беларуси выбирают лучших сварщиков

В Беларуси выбирают лучших сварщиков страны. За победу борются больше 150 мастеров - рекордное количество участников, передает «МИР 24».

Конкурс проходит в трех номинациях. Одни варят с помощью специальных машин-роботов, другие - с помощью аргона, а кто-то по старинке предпочитает ручную сварку. Огонь и медные трубы - это не про них, ведь работа многих - ювелирная. Получаются герои мультфильмов, сказок и кино. Чтобы определить лучших, судьям понадобился не один час. Качество сварки проверяли при помощи рентгена.