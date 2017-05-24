|
Освети дорогу домой: сотни свечей зажгли для пропавших детей
25.05.2017 21:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Сегодня Международный день детей пропавших без вести, и в Беларуси и России прошли флешмобы, сообщает «МИР 24».
Так, десятки людей в Москве зажгли сотни свечей. Они символически должны осветить
«Абсолютное большинство – это самовольный уход из дома в результате конфликтов в семье. Порядка 1,5 тысячи детей погибли в результате несчастных случаев или в результате насилия, примененного к ним, и еще полторы тысячи детей, розыск которых переходит на будущий год», - отметил организатор акции Дмитрий Торов.
В прошлом году в России было подано почти 50 тысяч заявлений о пропаже несовершеннолетних, из них семь тысяч - объявлены в розыск.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии