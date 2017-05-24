Освети дорогу домой: сотни свечей зажгли для пропавших детей

Сегодня Международный день детей пропавших без вести, и в Беларуси и России прошли флешмобы, сообщает «МИР 24».

Так, десятки людей в Москве зажгли сотни свечей. Они символически должны осветить пропавшим детям дорогу домой. Кроме того, ровно в 22.00 каждый сочувствующий чужому горю может зажечь свечу у окна в своем доме.

«Абсолютное большинство – это самовольный уход из дома в результате конфликтов в семье. Порядка 1,5 тысячи детей погибли в результате несчастных случаев или в результате насилия, примененного к ним, и еще полторы тысячи детей, розыск которых переходит на будущий год», - отметил организатор акции Дмитрий Торов.

В прошлом году в России было подано почти 50 тысяч заявлений о пропаже несовершеннолетних, из них семь тысяч - объявлены в розыск.