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Освети дорогу домой: сотни свечей зажгли для пропавших детей

25.05.2017 21:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Сегодня Международный день детей пропавших без вести, и в Беларуси и России прошли флешмобы, сообщает «МИР 24».

Так, десятки людей в Москве зажгли сотни свечей. Они символически должны осветить пропавшим детям дорогу домой. Кроме того, ровно в 22.00 каждый сочувствующий чужому горю может зажечь свечу у окна в своем доме.

«Абсолютное большинство – это самовольный уход из дома в результате конфликтов в семье. Порядка 1,5 тысячи детей погибли в результате несчастных случаев или в результате насилия, примененного к ним, и еще полторы тысячи детей, розыск которых переходит на будущий год», - отметил организатор акции Дмитрий Торов.

В прошлом году в России было подано почти 50 тысяч заявлений о пропаже несовершеннолетних, из них семь тысяч - объявлены в розыск.

 
 
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В рамках Международного дня детей, пропавших без вести, в Беларуси и России прошли флешмобы.

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