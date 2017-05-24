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В Петербурге обсудили помощь ликвидаторам аварии на ЧАЭС

25.05.2017 21:09 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Петербурге сегодня депутаты союзного государства России и Беларуси обсуждали оказание помощи ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, передает «МИР 24».

Участники встречи отметили, что в двух странах было реализовано несколько специальных программ, которые позволили пройти диагностику и лечение тысячам пациентов, в том числе в реконструированном центре экстренной и радиационной медицины.

«Проблема не закрыта на загрязненных территориях. Также есть проблема, связанная с потомками ликвидаторов, - это дети, внуки и последующие поколения. Поэтому говорить о том, что проблема будет закрыта в ближайшие годы, наверное, рано», - сказал директор ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины» Сергей Алексанин.

Сейчас депутаты готовят предложения по оказанию помощи детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших в катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

 
 
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В России и Беларуси реализовано несколько специальных программ, которые позволили пройти диагностику и лечение тысячам пациентов.

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