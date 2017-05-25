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Чтобы сдать анализ крови, дети в Жодино ждут по несколько дней. Но за деньги очередь можно обогнать

25.05.2017 22:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В детской поликлинике Жодино сделать ребенку общий анализ крови можно только через пару дней ожидания талончика от педиатра. При этом услугу можно получить и быстрее — если обратиться туда же с деньгами. О проблеме TUT.BY рассказали читатели.

В понедельник местная жительница Алена привела сына к педиатру, чтобы пройти ежегодный осмотр и сделать справку для летнего лагеря.

«Оказалось, общий анализ крови можно сделать только по талону, одного направления теперь недостаточно. А за талоном к доктору нужно прийти еще в четверг с 9 до 11. В то же время в кабинете платных услуг — выбирай любой день и время. Нас готовы были принять в среду. Мне этих денег не жалко (анализ стоит 4,68 рубля. — Прим. TUT.BY), но есть люди, которые не могут себе этого позволить», — рассказывает читательница.

Почему так получается, журналистам в поликлинике объяснять не стали. Заведующий Жодинской городской детской поликлиникой Роман Поповицкий согласился общаться только через письменные запросы.

В устных разговорах другие сотрудники упомянули, якобы талончики на анализ используются для регулирования очереди — «чтобы было равномерно, потому что в один день может быть пусто, а в другой густо». А платным услугам удивляться странно, потому что сейчас их предоставляют в государственных медучреждениях по всей стране.

 
 
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Неофициально в поликлинике объясняют: так регулируют очередь, потому что "в один день густо, а в другой пусто". И родителям приходится ходить туда на протяжении...

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