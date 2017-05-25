В Солигорске коммерческая фирма, которая делала ремонт на одном из объектов ОАО «Беларуськалий», завышала объемы работ, а заместитель главного инженера одного из рудоуправлений предприятия передавал для оплаты утвержденные акты выполненных работ, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома. В итоге предприятию причинен ущерб на сумму более 13 тысяч рублей.

В начале 2016 года ОАО «Беларуськалий» провело конкурсные торги по определению подрядчика по проведению ремонтно-строительных работ на одном из своих объектов. Торги выиграла солигорская фирма, специалисты которой и приступили к выполнению работ. Рабочие красили металлоконструкции, руководство фирмы составляло акты выполненных работ, которые после согласования с заместителем главного инженера одного из рудоуправлений «Беларуськалия» передавались для оплаты.

В результате совместной работы оперативников ОБЭП Солигорского РОВД и службы безопасности «Беларуськалия» выяснилось, что в актах выполненных работ значительно завышены их объемы, а заместитель главного инженера, злоупотребляя служебными полномочиями, утверждал эти акты. Установлено, что в результате этих действий предприятию был нанесен ущерб как минимум на сумму более 13 тысяч деноминированных рублей. Оперативники проверяют все документы по этому делу, и, возможно, что окончательная сумма ущерба будет намного выше.

В отношении уже бывшего заместителя главного инженера и двоих учредителей коммерческой фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК. Они задержаны.