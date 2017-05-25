ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обмен мнениями в развитие сотрудничества

25.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Министр обороны Республики Беларусь примет участие в заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ.

Сегодня в Москве состоится очередное заседание Совета министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств, в котором примет участие делегация Вооруженных Сил Республики Беларусь во главе с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым.

В соответствии с повесткой дня заседания главы оборонных ведомств обменяются мнениями при рассмотрении 19 вопросов, охватывающих такие направления сотрудничества, как противодействие терроризму, боевая подготовка и полевая выучка военнослужащих вооруженных сил государств — участников СНГ, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия в военной области.

В ходе проведения заседания главы военных ведомств государств — участников СНГ обсудят также План совместных мероприятий вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств в 2018 году.

Проведение данного мероприятия и принятые в его рамках решения будут направлены на развитие военной составляющей СНГ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны Республики Беларусь примет участие в заседании Совета министров обороны государств —...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На финишной прямой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика