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Обмен мнениями в развитие сотрудничества
25.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Министр обороны Республики Беларусь примет участие в заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ.
Сегодня в Москве состоится очередное заседание Совета министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств, в котором примет участие делегация Вооруженных Сил Республики Беларусь во главе с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым.
В соответствии с повесткой дня заседания главы оборонных ведомств обменяются мнениями при рассмотрении 19 вопросов, охватывающих такие направления сотрудничества, как противодействие терроризму, боевая подготовка и полевая выучка военнослужащих вооруженных сил государств — участников СНГ, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия в военной области.
В ходе проведения заседания главы военных ведомств государств — участников СНГ обсудят также План совместных мероприятий вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств в 2018 году.
Проведение данного мероприятия и принятые в его рамках решения будут направлены на развитие военной составляющей СНГ.
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Министр обороны Республики Беларусь примет участие в заседании Совета министров обороны государств —...
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