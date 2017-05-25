Поздравляем с победой

В минувшее воскресенье методист-инструктор центрального аппарата ДОСААФ Оксана Сулимчик стала победителем 100‑километрового любительского марафона «Налибоки‑2017», который проходил в Воложинском районе.



Соревнования стартовали в поселке Междуречье. Оксана выступала в категории «Беговой ультрамарафон среди женщин» и преодолела дистанцию за 12 часов 49 минут и 27 секунд. Причем отрыв Сулимчик от соперницы, финишировавшей после нее, был просто огромен — почти два с половиной часа. Участница, взявшая серебро, — Татьяна Гурская из Осиповичей. Бронза досталась Кристине Жидковой из Бреста.

Оксана Сулимчик является очень самобытным человеком, активным сторонником физической культуры и здорового образа жизни. Ранее занималась академической греблей и вольной борьбой. По этим видам спорта она выполнила нормативы кандидата в мастера спорта. Также девушка увлекалась легкой атлетикой: многоборьем и прыжками в длину.

Поздравляем Оксану с победой в очень трудном ультрамарафоне и желаем новых достижений на спортивном поприще!

Андрей Дроб, фото автора