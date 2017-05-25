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Эстафета для резервистов

25.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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— К выполнению норматива приступить! — подает команду командир взвода резерва старший лейтенант Алексей Будаков. И нажимает кнопку секундомера… После окончания сбора с гражданами, проходящими военную службу в резерве, офицер вернется к исполнению прямых должностных обязанностей инженера зенитного ракетного дивизиона 120‑й зенитной ракетной бригады. А сегодня он обучает резервистов обращению с зенитной установкой ЗУ‑23-2.

По команде старшего лейтенанта расчет бросается к установке и переводит ее из походного положения в боевое. Не успеваешь и глазом моргнуть, как с орудия слетает походный брезент, отскакивают и укладываются на асфальт колеса, а стволы спаренных малокалиберных пушек уже смотрят в небо. Расчет занимает свои места. Остается вставить в приемник снарядную ленту, и все — можно поражать низколетящие воздушные и наземные цели.


Рядовой резерва Ярослав Юдин

 
 
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— К выполнению норматива приступить! — подает команду командир взвода резерва старший лейтенант Алексей...

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