Партизанские были Василия Кравцова

— Иногда приходилось и в «личном» самолете чемоданами деньги возить, — смеясь, вспоминает случаи из своего прошлого Василий Кравцов, и, как бы подтверждая его слова, «заговорили» механические настенные часы с боем. Комиссованный по состоянию здоровья в 1943 году бывший партизан Кравцов проработал в финансовых подразделениях штаба Белорусского военного округа больше 45 лет. Во время нашей неспешной беседы Василий Иванович показывает мне памятные для него фотоснимки и грамоты от руководства БВО. В их числе — Почетная грамота за подписью заместителя командующего войсками Краснознаменного Белорусского военного округа по тылу — начальника тыла генерал-майора А. Ермакова. В будущем году ей «исполнится» 30 лет. Среди нескольких десятков прочих благодарностей и грамот она самая молодая…



Родился Василий Кравцов на Россонщине. В 1940 году он окончил семилетку, и нужно было решать, что делать дальше.

— В это время получилось, что мой старший брат Иван возглавил отдел здравоохранения Любанского района. Вскоре он позвал меня к себе, — рассказывает ветеран.

Переехав в Любань, молодой человек вначале работал бухгалтером в конторе Раймаслопрома. Вскоре педантичного и исполнительного 16‑летнего паренька начальство повысило в должности до старшего бухгалтера.

— Через некоторое время брата перевели в Белосток, я остался в Любани, — на секунду Василий Иванович замолкает, будто возвращаясь в те дни. — А через считаные недели началась война…

21 июня Раймаслопром, где работал Василий Кравцов, отгрузил продукцию. Но в начавшейся в стране неразберихе деньги за нее на счет конторы так и не перевели.

— Началась мобилизация: всех нужно было рассчитывать, — продолжает свой рассказ Василий Иванович. — Что делать? Пошел на следующий день вместе с кассиром в отделение банка. Там оформил кредит. Начали рассчитывать людей.



К вечеру 23 июня привычно спокойные улицы уездной Любани напоминали растревоженный улей. Каким-то чудом Василию Кравцову в этой толчее спешащих людей удалось найти директора Раймаслопропа.

— Спросил у него тогда: как мне быть? — рассказывает он. — Тот распорядился, чтобы мне дали лошадь. Правда, телеги или повозки к ней не прилагалось. Встретил директора школы: у того была телега, но не было «транспорта». Вот так вместе мы и доехали до Могилева.

Затем товарняками паренек добрался до Витебска через Оршу, а оттуда шел пешком до тех пор, пока не добрался до станции Дретунь, где в местном колхозе трудился его отец Иван Степанович.

Люди поддерживали партизан. Оккупационные власти устраивали регулярные обыски и погромы в домах тех, кого подозревали в пособничестве партизанам.

— Пару раз и меня хватали, — говорит Василий Иванович. — Помню, шел с рыбалки: остановили, обыскали, отвели в участок, потом отпустили… но рыбу и сеть не вернули.

Вскоре немцы начали отправлять местную молодежь на работы в Германию. Весной 1942 года все семейство Кравцовых, спасаясь от очередной облавы, отправилось в Россонский район, где действовала партизанская бригада имени Сталина.

— Так в 17 лет я ушел в партизаны, — продолжил Василий Кравцов. — Правда, вначале был больше на посылках. Направлять в бой неподготовленных мальчишек наш комбриг не желал, берег нас, но и спуску не давал.

Вскоре с Большой земли в партизанскую бригаду по воздуху доставили много боеприпасов и вооружения, и у Васи Кравцова началась «боевая учеба».

— Тогда мне вручили пулемет, — с гордостью рассказывает он и через мгновенье добавляет: — Правда, понимал, что пулеметчики из рейдов возвращались живыми реже других…

В жизни Василия Ивановича был только один бой, и тот день, 2 февраля, врезался в его память навсегда.



— Позиции были у нас никуда не годные: в какой-то канаве у подножия холма залегли, — с горечью отмечает Василий Кравцов. — В бою позади меня разорвалась мина. В тот момент я менял диск у пулемета. Осколками мне оторвало палец, ранило в голову, и я потерял сознание.

Когда он очнулся, рядом никого не было. Пулемет тоже куда-то запропастился.

— Пулемет у партизан был огромной ценностью. Им дорожили, берегли его, — пояснил Василий Иванович. — Приподнялся я. Вижу, немцы уже рядом. Достал гранату из полушубка, метнул ее…

Чтобы пробиться к своим, пареньку нужно было перебежать заснеженный холм, на котором все было как на ладони. Дождавшись, пока утихнет шум в голове от грохота взрыва, он из последних сил устремился в нужном направлении.

— Бегу, кругом стреляют. От моего полушубка только клочья в стороны летят. Чувствую, в руку ранили, — взволнованно говорит бывший партизан. — Спустился с холма. Кое-как добежал до баньки, которая с другой стороны холма стояла, спрятался за нее. Лежу, отдыхаю.

Вскоре пулеметчик встал и побрел дальше. Идет, а сам понимает, что ему не уйти: немцы уже на горку поднялись, а из рукава полушубка на землю течет кровь. Чувствует парень, недолго ему жить осталось. К его счастью, в нескольких десятках метров от бани стояла тощая лошаденка, запряженная в сани.

— Не знаю, откуда у меня взялись силы добежать до саней и упасть в них, — удивленно произносит Василий Иванович. — Стегнул я лошадь — она и понеслась вскачь. Тут я потерял сознание.

Лошадь вывезла Василия Ивановича к своим. Там его перевязали и отправили в госпиталь. 17‑летнему парнишке пришили палец. Правда, в сумерках фельдшер не заметил, что молодой пулеметчик ранен еще и в голову.

— Утром я почувствовал дикую боль. Стал просить, чтобы меня осмотрели. Оказалось, в голове у меня был осколок, — вспоминает Василий Кравцов. — Слава богу, рана на голове зажила быстро, а вот с пришитым пальцем начались проблемы. Вскоре он почернел и начал жутко болеть.

В то время в партизанский госпиталь из-за линии фронта прилетел проверяющий, майор медицинской службы. Проводя обход увидел почерневший палец молоденького парня. Решив, что не нужно того мучить, ампутировал палец. После операции пулеметчик еще долго и тяжело шел на поправку.

— Когда я выздоровел, меня, как одного из самых грамотных, назначили начальником боепитания, — признался Василий Кравцов.

К слову, в партизанских отрядах в ведении начальника боепитания была не только выдача патронов и гранат, но и ремонт вышедшего из строя вооружения, изготовление самодельных мин и прочих взрывных устройств. По признанию Василия Ивановича, одних мин он изготовил около 200 штук.

— Однажды наши принесли раскуроченный станковый пулемет: немцы прямым попаданием уничтожили пулеметный расчет, — вспоминает он один из случаев. — Командир меня вызвал и сказал: «Делай, что хочешь, но к утру пулемет должен работать!».

Возни с тем пулеметом было много. Но утром с красными от недосыпа глазами Василий Кравцов уже нес пулемет командиру. В эти минуты к нему спешил гонец с радостной новостью, что советские войска в нескольких часах пути к лагерю партизан, скоро они будут здесь.

После освобождения Василия Ивановича оставили при Россонском военкомате как не годного к строевой службе.

— Военный комиссар тогда сказал, что ему в военкомате такой человек, как я, пригодится. Так и продолжилась моя «служба». Сначала был районный, потом областной военный комиссариат, а вскоре и финансовое отделение штаба округа, — скромно добавляет бывший партизан.

Через несколько лет Василию Ивановичу предложили стать главным бухгалтером медицинской службы Белорусского военного округа.

— 30 лет я проработал на этой должности. В те дни в ведении медслужбы находилось более 100 учреждений, полсотни детских учреждений здравоохранения, с десяток пионерских лагерей. Работы было много, но все знали, что я ее не боюсь и никогда от нее не увиливаю, тружусь вдумчиво и честно, — отметил Василий Кравцов, завершая свой рассказ.

Майор Денис Писаренко, «Ваяр», фото Ирины Малиновской