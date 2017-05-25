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Медведев и Кобяков обсудили сотрудничество России и Беларуси

25.05.2017 22:20 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Премьеры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков встретились сегодня вечером в Казани, куда они приехали для участия в заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Как уточнили в пресс-службе, премьеры «обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества».

Заседания Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета состоятся в Казани завтра, 26 мая.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
 
 
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Премьер-министры двух стран провели встречу в Казани, куда они приехали для участия в заседании глав правительств стран СНГ и Евразийском межправительственном...

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