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"Обнимателя" котов хочет нанять ветеринарная клиника Дублина
25.05.2017 23:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая — Sputnik. Необычную вакансию разместила
Лечебница хочет нанять человека, который в течение всего рабочего дня будет "общаться" с котами и кошками, успокаивать и жалеть их.
"Идеальный кандидат должен иметь нежные руки, способные ласкать и гладить кошек в течение длительных периодов времени", — говорится в вакансии.
Примечательно, что среди пациентов клиники — только коты. Собакам вход в медицинское заведение запрещен.
"Обнимателю" придется шептать кошкам, чтобы успокоить их нервы. В идеале потенциальный работник должен уметь различать разные типы мурлыкания животных — этот навык станет дополнительным преимуществом при выборе кандидата на необычную должность.
Также в вакансии говорится, что по решению Ветеринарного совета Ирландии "обнимателю" нужна определенная профессиональная квалификация. Какая конкретно, не уточняется.
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Работник будет шептать кошкам, чтобы успокоить их нервы, а также в течение долгого времени будет гладить и ласкать больных животных.
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