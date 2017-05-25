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Коррупция на "Бабушкиной крынке": ущерб может составить Br700 тыс.

25.05.2017 22:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая — Sputnik. Должностное лицо ОАО "Бабушкина крынка" задержано по подозрению в превышении служебных полномочий, предполагаемая сумма ущерба может составить более 700 тысяч рублей, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

Коррупция на "Бабушкиной крынке": ущерб может составить Br700 тыс.
CC BY-SA 2.0 / American Advisors Group / $100 Bill Stack
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Весной 2014 года сотрудник "Бабушкиной крынки" при содействии руководителя местной фирмы организовал по завышенной цене поставку оборудования для предприятия в цех детского питания. Подозреваемые оформили через посреднические структуры все документы, согласно которым стоимость была завышена примерно на тридцать тысяч рублей.

По словам начальника УБЭП УВД подполковника милиции Дмитрия Щедракова, у правоохранителей есть все основания считать, что к подобной схеме подозреваемые прибегали неоднократно. "Предполагаемая общая сумма ущерба предприятию может составить более 700 000 рублей", — сказал Щедраков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК Беларуси. Наказание за превышение власти или служебных полномочий предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности.

Задержанные были заключены под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники УБЭП УВД и следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

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