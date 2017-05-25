МИНСК, 25 мая — Sputnik. Должностное лицо ОАО "Бабушкина крынка" задержано по подозрению в превышении служебных полномочий, предполагаемая сумма ущерба может составить более 700 тысяч рублей, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

Весной 2014 года сотрудник "Бабушкиной крынки" при содействии руководителя местной фирмы организовал по завышенной цене поставку оборудования для предприятия в цех детского питания. Подозреваемые оформили через посреднические структуры все документы, согласно которым стоимость была завышена примерно на тридцать тысяч рублей.

По словам начальника УБЭП УВД подполковника милиции Дмитрия Щедракова, у правоохранителей есть все основания считать, что к подобной схеме подозреваемые прибегали неоднократно. "Предполагаемая общая сумма ущерба предприятию может составить более 700 000 рублей", — сказал Щедраков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК Беларуси. Наказание за превышение власти или служебных полномочий предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности.

Задержанные были заключены под стражу.