В Брестской области от укусов клещей пострадало около 300 человек

МИНСК, 25 мая — Sputnik. В Брестской области зарегистрировано около 300 пострадавших от укусов клещей, сообщили в четверг в эфире телеканала ОНТ.

Среди пострадавших от укусов насекомых — шесть человек, в том числе один ребенок, оказались больны лайм-боррелиозом. В эфире отметили, что болезнь опасна тем, что чаще протекает бессимптомно и при затянутом обращении к врачу может привести к тяжелым осложнениям и даже к смерти. Случаев с летальным исходом в Брестской области зафиксировано не было. Все пациенты вовремя обратились к медикам.

Чтобы выявить места обитания клещей, местные биологи устраивают специальные "облавы": на охоту за кровожадными насекомыми выходят с белой тканью, на которой их проще заметить. После клещей отвозят в лабораторию. Результат исследований показывает: лайм-боррелиозом инфицированы более половины из них.

От укусов клещей страдают и домашние питомцы. В местных ветеринарных клиниках — очереди. Пироплазмозом болеют крупные и мелкие породы собак. Привозят животных в плачевном состоянии, когда уже пошли осложнения. Поэтому не всех удается спасти даже при правильном лечении.

Телеканал напомнил: особую активность кровожадные насекомые будут проявлять до середины июня.