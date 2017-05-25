МИНСК, 25 мая — Sputnik. Легковой автомобиль Renault врезался в машину дорожных служб в Минском районе, в результате аварии никто не пострадал, сообщили в Госавтоинспекции Минского района.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в днем в четверг, 25 мая, на трассе Р23 Минск — Микашевичи. 39-летний водитель, управлявший иномаркой, ехал в сторону Слуцка. Он рассказал, что перед ним двигался грузовик, который в один момент совершил маневр и перестроился в другую полосу. Мужчина увидел перед собой машину дорожников, попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.

По информации ГАИ, трагедии удалось избежать благодаря тому, что водитель "Рено" был пристегнут ремнем безопасности.

Инспекторы обратили внимание, что дорожные работы были обозначены знаками в соответствии с ПДД.