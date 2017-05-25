﻿ Лукашенко произвел кадровые перестановки в Верховном суде. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко произвел кадровые перестановки в Верховном суде

25.05.2017 20:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Верховном суде, сообщили в четверг Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко произвел кадровые перестановки в Верховном суде
© Sputnik / Виктор Толочко
Зампред Верховного суда рассказал о зарплатах судей

Указом №185 "О назначении и освобождении судей" белорусский лидер подписал сегодня.

Согласно документу, судьей Верховного суда назначен заместитель председателя экономического суда Минска Андрей Плотников.

Также судьей назначена ранее работавшая помощником судьи Ольга Синкевич.

Обе кандидатуры должны пройти согласование Совета Республики.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судьями назначены Андрей Плотников и Ольга Синкевич, указ об этом президент подписал сегодня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Россельхознадзор одобрил говядину с агрокомбината "Снов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика