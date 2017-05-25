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Лукашенко произвел кадровые перестановки в Верховном суде
25.05.2017 20:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Верховном суде, сообщили в четверг Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Указом №185 "О назначении и освобождении судей" белорусский лидер подписал сегодня.
Согласно документу, судьей Верховного суда назначен заместитель председателя экономического суда Минска Андрей Плотников.
Также судьей назначена ранее работавшая помощником судьи Ольга Синкевич.
Обе кандидатуры должны пройти согласование Совета Республики.
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Судьями назначены Андрей Плотников и Ольга Синкевич, указ об этом президент подписал сегодня.
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