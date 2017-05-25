|
Россельхознадзор одобрил говядину с агрокомбината "Снов"
25.05.2017 20:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая — Sputnik. Россельхознадзор разрешил поставки говядины и говяжьих субпродуктов с СПК "Агрокомбинат "Снов", соответствующее решение вступило в силу с 24 мая, следует из опубликованного на
© Sputnik / Виктор Толочко
"Россельхознадзор… сообщает, что с 24 мая 2017 года разрешаются поставки говядины и говяжьих субпродуктов с белорусского предприятия СПК "Агрокомбинат "Снов" (Минская область)", — говорится в документе ведомства.
Напомним, на этой неделе, 22 мая, министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц провел переговоры со своим российским коллегой Александром Ткачевым. Стороны договорились снять временные запреты на поставки продукции с девяти белорусских предприятий, при этом послабления коснулись только цельномолочной продукции. Через несколько дней Россельхознадзор
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агрокомбинат "Снов" был одним из девяти предприятий, в отношении которых в феврале был введен усиленный лабораторный контроль.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии