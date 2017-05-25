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Россельхознадзор одобрил говядину с агрокомбината "Снов"

25.05.2017 20:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая — Sputnik. Россельхознадзор разрешил поставки говядины и говяжьих субпродуктов с СПК "Агрокомбинат "Снов", соответствующее решение вступило в силу с 24 мая, следует из опубликованного на сайте ведомства указания.

Россельхознадзор одобрил говядину с агрокомбината "Снов"
© Sputnik / Виктор Толочко
Заяц назвал переговоры с Россельхознадзором сложными

В конце февраля 2017 года российское надзорное ведомство по итогам исследований продукции животного происхождения ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля в отношении девяти белорусских предприятий. Кроме агрокомбината "Снов" в список также попали 1-ая Минская птицефабрика, "Акдимол", Могилевский мясокомбинат, "Острожанский-К", "Мясоперерабатывающий комбинат", Молодечненский молочный комбинат "Воложинский филиал", Ошмянский сыродельный завод филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", "Рогачевский МКК" (филиал по производству сыров) и "Бабушкина крынка" (управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка").

"Россельхознадзор… сообщает, что с 24 мая 2017 года разрешаются поставки говядины и говяжьих субпродуктов с белорусского предприятия СПК "Агрокомбинат "Снов" (Минская область)", — говорится в документе ведомства.

Напомним, на этой неделе, 22 мая, министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц провел переговоры со своим российским коллегой Александром Ткачевым. Стороны договорились снять временные запреты на поставки продукции с девяти белорусских предприятий, при этом послабления коснулись только цельномолочной продукции. Через несколько дней Россельхознадзор закрыл поставки с трех мясоперерабатывающих заводов и заявил о введении усиленного лабораторного контроля в отношении ряда белорусских заводов.

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Теги: Минск
 
 
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Агрокомбинат "Снов" был одним из девяти предприятий, в отношении которых в феврале был введен усиленный лабораторный контроль.

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