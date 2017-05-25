В Брестской области около 300 человек пострадали от укусов клещей

Шесть человек, в том числе ребенок, заболели лайм-боррелиозом. Более половины насекомых, которых принесли на лабораторные исследования, оказались переносчиками опасного заболевания. Всего в Брестской области от укусов клещей в этом сезоне уже пострадали почти 300 человек. И это, по словам медиков, только начало. Активность кровожадные паразиты будут проявлять до середины июня.

Видео: ОНТ

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