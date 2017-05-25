ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестской области около 300 человек пострадали от укусов клещей

26.05.2017 00:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Шесть человек, в том числе ребенок, заболели лайм-боррелиозом. Более половины насекомых, которых принесли на лабораторные исследования, оказались переносчиками опасного заболевания. Всего в Брестской области от укусов клещей в этом сезоне уже пострадали почти 300 человек. И это, по словам медиков, только начало. Активность кровожадные паразиты будут проявлять до середины июня.

Видео: ОНТ

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шесть человек, в том числе ребенок, заболели лайм-боррелиозом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Чтобы сдать анализ крови, дети в Жодино ждут по несколько дней. Но за деньги очередь можно обогнать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика