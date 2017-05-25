Картина дня: хоккеистов будут готовить с 6 лет, сокращенные перерывы в школах и сервис онлайн-бронирования туруслуг

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует отдачи и результатов от белорусского хоккея. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию в стране данного вида спорта. Александр Лукашенко требует в хоккее платить хорошие деньги только за конкретный результат. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал попытки персонифицировать победу заявки на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.
День открытых дверей прошел в Большом театре. Желающие могли увидеть закулисную часть театра, посетить мастер-классы по балету, актерскому мастерству, оперному пению, игре на ударных инструментах, побывать в костюмерных и гримерных, а также встретиться с артистами в неформальной обстановке.
В Минске (ул. Тимирязева, 9) состоится торжественная церемония вручения премий Мингорисполкома учащимся, добившимся высоких результатов в учебной деятельности. Начало в 15.00.
В концертном зале "Минск" состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию со дня основания УЗ "6-я центральная районная клиническая поликлиника". Начало в 16.00.
В гомельском аэропорту состоится торжественное мероприятие, посвященное началу полетной программы из Гомеля в Турцию. Начало в 10.30.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 27 мая
105 лет назад родился Чивер Джон, американский писатель. Автор рассказов и новелл (сборники "Исполинское радио", "Взломщик из Шейди-Хилл"). Умер в 1982 г.
95 лет назд родился Кристофер Ли, английский актер. Снялся в 225 фильмах (рекордсмен Книги рекордов Гиннесса), в том числе в картинах "Проклятие Франкенштейна", "Дракула", "Звездные войны", "Властелин колец" и др. Умер в 2015 году.
50 лет назад родилась Шукшина Мария Васильевна, заслуженная артистка России, киноактриса и телеведущая.
27 мая-25 июня. Рамадан - девятый месяц исламского календаря, во время которого мусульмане держат пост. День начала поста (Ураза).
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