Картина дня: хоккеистов будут готовить с 6 лет, сокращенные перерывы в школах и сервис онлайн-бронирования туруслуг

ВЧЕРА

Картина дня. 25 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует отдачи и результатов от белорусского хоккея. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию в стране данного вида спорта. Александр Лукашенко требует в хоккее платить хорошие деньги только за конкретный результат. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал попытки персонифицировать победу заявки на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Председатель Федерации хоккея Семен Шапиро на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея озвучил главные проблемы . Семен Шапиро также сказал, что легионеров в минском "Динамо" можно пока сохранить, но со временем уменьшать их количество . Как сообщил Семен Шапиро, хоккеистов в Беларуси начнут готовить с шести лет .

Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в $2 млрд , заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на переговорах с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Беларусь готова поставлять в Татарстан электробусы , сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Татарстан заинтересован активизировать сотрудничество с Беларусью в машиностроении и нефтехимии , сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Резидентам Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" гарантирован режим наибольшего экономического благоприятствования по сравнению с иными режимами ведения предпринимательской деятельности в Беларуси, сообщили в Министерстве экономики, комментируя указ №166. Национальный аэропорт Минск включен в границы Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" .

Сборочное производство техники "Амкодор" планируется открыть в Египте , сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам белорусско-египетской совместной торговой комиссии. Беларусь планирует построить в Египте молочно-товарную ферму на 1 тыс. голов , сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Перерывы между занятиями в белорусских школах станут короче . Перерывы в первую смену в сумме будут сокращены на 10 минут. Если школа работает в две смены, то в общей сложности - на 25 минут.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает внести изменения в указ "О предоставлении безналичных жилищных субсидий" , сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Олег Поскробко.

Национальный банк Беларуси реализовал облигации в иностранной валюте на $100 млн , сообщили в Нацбанке.

Белорусские ИТ-разработчики вышли в финал Imagine Cup 2017 , который пройдет в Сиэтле в июле, сообщили в представительстве компании Microsoft в Беларуси.

В Минске презентовали сервис онлайн-бронирования туристических услуг Беларуси . Как пояснил директор республиканского унитарного предприятия "Центркурорт" Олег Михайлов, идея разработки портала VETLIVA появилась в 2014 году во время Чемпионата мира по хоккею. Первый рейс из Иракского Курдистана в Минск должен состояться в июне , сообщил директор республиканского унитарного предприятия "Центркурорт" Олег Михайлов.

Около 150 тыс. иностранных пациентов ежегодно приезжают в Беларусь за медуслугами , сообщил первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Белорусские нейрохирурги освоили новую технологию по лечению эпилепсии , сообщил директор РНПЦ неврологии и нейрохирургии Ричард Сидорович.

Средняя зарплата бюджетников за апрель возросла на 0,6% , сообщает Национальный статистический комитет.

Госпитализированный после ДТП в Сенненском районе 16-летний парень умер в больнице , сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

День открытых дверей прошел в Большом театре . Желающие могли увидеть закулисную часть театра, посетить мастер-классы по балету, актерскому мастерству, оперному пению, игре на ударных инструментах, побывать в костюмерных и гримерных, а также встретиться с артистами в неформальной обстановке.

Вход для детей до 14 лет в минский зоопарк 1 июня будет бесплатным . Акция приурочена к Международному дню защиты детей.

Кульминацией праздника "Купалье", который пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 8-9 июля, станет эстрадно-цирковое представление "Купальский сон" , сообщила на выездном совещании по организации и проведению мероприятия первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома Елена Боброва.

Определены семь номинантов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы на заседании экспертного совета в Минске.

РЕПОРТАЖ: Сделай сам, или Первое антикризисное предложение по ремонту авто в Гродно.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Программа "Небывальщина" в Белгосцирке .

Собственникам и нанимателям квартир в домах без групповых приборов учета теплоэнергии произведут перерасчет за отопление в апреле-мае , сообщила начальник отдела энергетики ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Елена Попова.

Ущерб от международной вирусной атаки WannaCry превысил $1 млрд. Об этом сообщила информационная служба McClatchy со ссылкой экспертов компании по информационной безопасности KnowBe4.

Белорусская сборная завоевала две золотые медали в чемпионате стран евразийского пространства , который прошел 15-19 мая во время финала V Национального чемпионата WorldSkills Russia 2017 ("Молодые профессионалы") в Краснодаре (Россия).

"Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. В решающем матче манкунианцы обыграли "Аякс".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 мая

Прямая телефонная линия газеты "7 дней" на тему "Рынок жилья: как грамотно купить, продать, снять?" пройдет в пресс-центре и на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. На вопросы читателей газеты "7 дней" и посетителей сайта БЕЛТА ответят консультант управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Беларуси Татьяна Булах и эксперт ОО "Белорусская ассоциация "Недвижимость" Светлана Куделко.

Фестиваль корейского кино пройдет в минском кинотеатре "Пионер" 26-28 мая.

В Минске (ул. Тимирязева, 9) состоится торжественная церемония вручения премий Мингорисполкома учащимся, добившимся высоких результатов в учебной деятельности. Начало в 15.00.

В концертном зале "Минск" состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию со дня основания УЗ "6-я центральная районная клиническая поликлиника". Начало в 16.00.

В гомельском аэропорту состоится торжественное мероприятие, посвященное началу полетной программы из Гомеля в Турцию. Начало в 10.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 мая

105 лет назад родился Чивер Джон, американский писатель. Автор рассказов и новелл (сборники "Исполинское радио", "Взломщик из Шейди-Хилл"). Умер в 1982 г.

95 лет назд родился Кристофер Ли, английский актер. Снялся в 225 фильмах (рекордсмен Книги рекордов Гиннесса), в том числе в картинах "Проклятие Франкенштейна", "Дракула", "Звездные войны", "Властелин колец" и др. Умер в 2015 году.

50 лет назад родилась Шукшина Мария Васильевна, заслуженная артистка России, киноактриса и телеведущая.

27 мая-25 июня. Рамадан - девятый месяц исламского календаря, во время которого мусульмане держат пост. День начала поста (Ураза).

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