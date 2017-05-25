ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске мужчина из мести поджег машину соседа

26.05.2017 07:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жителя Витебска обвиняют в том, что он из мести поджег автомобиль своего знакомого — соседа по даче, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Инцидент произошел во дворе на улице Короткевича в Билево ночью 13 мая. Горел Volkswagen Golf 1988 года выпуска. Жильцы увидели огонь и сообщили в МЧС и милицию. Однако до приезда спасателей пламя перекинулось на соседние машины и повредило Mazda и Nissan Primera.

Вскоре милиция задержала подозреваемого в поджоге — 52-летнего витеблянина, который отсидел 7,5 года за убийство. Дома у него нашли спецодежду, перчатки, горюче-смазочные и легко воспламеняющиеся жидкости.

Осенью прошлого года 44-летний хозяин машины купил частный дом в пригороде — по соседству от человека с криминальным прошлым. Между ними происходили конфликты. В итоге 52-летний мужчина выследил, где живет его новый сосед и где паркует авто. В начале мая подозреваемый приехал туда на велосипеде и проколол все колеса Volkswagen. А в ночь на 13 мая, выпив, разбил в машине стекло, облил салон бензином и поджег. Автомобиль полностью уничтожен.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК (Умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом).

Мужчина содержится под стражей. Для определения стоимости ущерба назначены товароведческие экспертизы.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел во дворе на улице Короткевича в Билево ночью 13 мая: горел Volkswagen Golf 1988 года выпуска.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Картина дня: хоккеистов будут готовить с 6 лет, сокращенные перерывы в школах и сервис онлайн-бронирования туруслуг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика