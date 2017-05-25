В Витебске мужчина из мести поджег машину соседа

Жителя Витебска обвиняют в том, что он из мести поджег автомобиль своего знакомого — соседа по даче, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Инцидент произошел во дворе на улице Короткевича в Билево ночью 13 мая. Горел Volkswagen Golf 1988 года выпуска. Жильцы увидели огонь и сообщили в МЧС и милицию. Однако до приезда спасателей пламя перекинулось на соседние машины и повредило Mazda и Nissan Primera.

Вскоре милиция задержала подозреваемого в поджоге — 52-летнего витеблянина, который отсидел 7,5 года за убийство. Дома у него нашли спецодежду, перчатки, горюче-смазочные и легко воспламеняющиеся жидкости.

Осенью прошлого года 44-летний хозяин машины купил частный дом в пригороде — по соседству от человека с криминальным прошлым. Между ними происходили конфликты. В итоге 52-летний мужчина выследил, где живет его новый сосед и где паркует авто. В начале мая подозреваемый приехал туда на велосипеде и проколол все колеса Volkswagen. А в ночь на 13 мая, выпив, разбил в машине стекло, облил салон бензином и поджег. Автомобиль полностью уничтожен.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК (Умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом).

Мужчина содержится под стражей. Для определения стоимости ущерба назначены товароведческие экспертизы.