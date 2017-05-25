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Погода в Витебске в выходные: тепло, но дождь

26.05.2017 07:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные в Витебске будет тепло, но в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, сообщают синоптики.


В субботу, 27 мая, днем до +22°С, переменная облачность, без осадков.

В воскресенье днем столбик термометра покажет +13…15°С. Облачно, небольшой дождь. Но к вечеру должно распогодиться.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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В выходные в Витебске будет тепло, но в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, сообщают синоптики.

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