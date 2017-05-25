В Витебске парень украл около 40 тысяч долларов из родительской заначки

Двадцатидвухлетний житель Витебска тайком брал деньги из родительского тайника и за несколько месяцев прокутил с друзьями почти 40 тысяч долларов, сообщает пресс-служба милиции региона.

Мать парня, ремесленница из Витебска, заметила, что из конвертов, в которые много лет складывали семейные сбережения, пропали 25 тысяч евро и 16,5 тысячи долларов. Женщина обратилась в милицию.

Подозрение пало на 22-летнего сына заявительницы. Дело в том, что семья ведет довольно закрытый образ жизни, чужих в дом здесь пускать не принято. При этом молодой человек нигде не работал, но позволял себе большие траты, устраивал вечеринки с друзьями.

Сначала парень отрицал вину, но позже рассказал, что несколько месяцев назад взял из одного конверта 500 евро. Планировал вернуть их после того, как найдет работу. Но не смог остановиться и продолжил брать родительские деньги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.