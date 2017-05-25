|
В Витебске парень украл около 40 тысяч долларов из родительской заначки
26.05.2017 07:14 — Новости Общества | Tut.by
Двадцатидвухлетний житель Витебска тайком брал деньги из родительского тайника и за несколько месяцев прокутил с друзьями почти 40 тысяч долларов,
Мать парня, ремесленница из Витебска, заметила, что из конвертов, в которые много лет складывали семейные сбережения, пропали 25 тысяч евро и 16,5 тысячи долларов. Женщина обратилась в милицию.
Подозрение пало на 22-летнего сына заявительницы. Дело в том, что семья ведет довольно закрытый образ жизни, чужих в дом здесь пускать не принято. При этом молодой человек нигде не работал, но позволял себе большие траты, устраивал вечеринки с друзьями.
Сначала парень отрицал вину, но позже рассказал, что несколько месяцев назад взял из одного конверта 500 евро. Планировал вернуть их после того, как найдет работу. Но не смог остановиться и продолжил брать родительские деньги.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала парень отрицал вину, но позже рассказал, что несколько месяцев назад взял из одного конверта 500 евро. Планировал вернуть их после того, как найдет работу. Но...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии