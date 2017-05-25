Доброе утро!

Если вам кажется, что жизнь однообразна, а сами вы — бесполезны, знайте: это точно не так — просто вы не умеете привлечь к себе внимание. А вот, например, за жизнью кошки, которая спит в кукольной кроватке и на перине , в Instagram наблюдают 120 тысяч человек.





ВАЖНОЕ

Президент провел совещание по вопросам развития хоккея в стране, где потребовал отдачи от белорусского хоккея : «Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой! Вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются»; а также заявил, что платить хорошие деньги следует только за конкретный результат — «а то каждый на „Мерседесе“ ездит , а результата нет». Новый председатель федерации хоккея Семен Шапиро, в свою очередь, озвучил главные проблемы , которые мешают успешно развиваться сборной, а также высказал мнение , что легионеров в минском «Динамо» можно пока сохранить, но постепенно уменьшать их количество. Решили, кстати, что хоккеистов в нашей стране начнут готовить с шести лет — а не семи, как сейчас.





Кстати, о Шапиро. Освобожденный им на днях пост губернатора Минской области может занять гендиректор Минского тракторного завода Федор Домотенко. Ходят такие слухи.

Помните, что средняя зарплата белорусов в апреле выросла до 777 рублей? Посмотрели, как заработки белорусов отличаются по сферам деятельности . Оказывается, в ИТ-сфере зарабатывают почти в 5 раз больше среднего по стране, а в культуре — в 1,8 раза меньше.

Данкверт рассказал, что Россельхознадзор обнаружил в белорусском молоке антибиотики для лечения венерических заболеваний. Говорит, хламидиоз повальный у наших коров, мол, а мы их скоренько пролечиваем синтетическими антибиотиками. Именно, мол, поэтому россияне ввели режим усиленного лабораторного контроля в отношении 9 белорусских молочных предприятий и временно ограничили поставки продукции еще с семи. Наши говорят, претензии необоснованные — видим, мол, предвзятое отношение со стороны сотрудников определенных ведомств к продукции, поставляемой из Беларуси, — Сергей Данкверт настаивает: «Мы за свою работу отвечаем. Если необоснованные — пусть обращаются в суд».

«Великому камню» расширили льготы — теперь там создан один из лучших режимов для ведения бизнеса в мире . Эксперты обращают внимание, в первую очередь, на повышение доступности резидентства в парке, налоговые и таможенные льготы.

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Объясняем, почему белорусы продолжают платить 60 евро за шенгенские визы, в то время как наши соседи — украинцы и россияне — уже либо скоро вообще станут ездить в ЕС без виз, либо платят за это почти вдвое меньше нас. Вот здесь ищите ответы на семь простых вопросов о том досадном месте, в котором оказалась Беларусь в своих визовых отношениях с Евросоюзом.

Не пропустите интересную историю о матери с сыном, которые много лет живут на заброшенном хуторе в окружении диких животных. «Да о нас тут все забыли», — смеются они — даже «письма счастья» из налоговой не приходят.





В Минобразования рассказали, чем займутся дети до начала школьных занятий в 9 утра. А еще стало известно, что сократят перемены: между первой и второй сменами будет не 20 минут, а 15, между занятиями не менее 10 минут, а вместо большой перемены могут быть перерывы после второго и третьего урока по 15 минут.

Жители минской Малиновки жалуются на стойкий запах фекалий во дворе: «Из-за него болит голова, першит в горле». Администрация Московского района Минска после звонка корреспондента TUT.BY отправила на место специалистов. И вот в чем причина оказалась.

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В рамках проекта TUT.BY « Молодежь в политике » мы пытаемся понять, что движет юными белорусами, которые решили посвятить себя не самой типичной для страны активности. Вот в этот раз встретились с тремя молодыми людьми — Глебом, Алиной и Петром — на съезде нового политического движения под названием «Дзея». Все трое — уже известные в своей среде люди. «Калі мы нараджаемся, мы ўсе ўваходзім у палітыку. Пытанне ў тым — пасіўна ці актыўна. Альбо ты даеш людзям ва ўладзе вырашаць за сябе, альбо ў цябе ёсць што сказаць і ты маеш думкі, як павінна функцыянаваць дзяржава і грамадства», — говорят ребята.

На фоне «молочных войн» с Россией мы предложили нашим пользователям попробовать белорусские и российские сметану и творог — и высказаться, чьи вкуснее. Результаты слепой дегустации — здесь .

Рассказываем, что ждет большинство старинных усадеб — а их у нас не одна сотня. Спойлер: скорее всего, они просто исчезнут — государство не имеет возможности их восстанавливать, да и частные инвесторы не спешат их покупать. Даже за одну базовую величину. И вот почему.





Разбирались, почему велосипедисты, автомобилисты и пешеходы не могут ужиться на одной дороге. Спросили все заинтересованные стороны — и вот что каждый из участников вечного конфликта думает.

Побывали на генеральной репетиции новой программы Белгосцирка «Небывальщина». Сегодня вечером его смогут увидеть зрители, а мы предлагаем уже сейчас посмотреть, как выглядят основные номера .

И напоследок обязательно пройдите наш очередной интересный тест . Со времени распада Советского Союза прошло более четверти века. Казалось бы, мы давно знаем биографии людей, которые нами руководили. Но в их жизнеописаниях по-прежнему хватает «белых пятен» и малоизвестных фактов. Мы решили проверить вашу эрудицию и выяснить, знаете ли вы биографии советских лидеров.

Все новости четверга, 25 мая





Если вы вчера пропустили прямой эфир «Экономики на пальцах», не беда — в выходные посмотрите программу в записи . А пока мы разбирались, зачем власти решили направить миллиарды на модернизацию в машиностроении, на столичной «Комаровке» уже появилась белорусская клубника по 15 рублей, греческая черешня по 10−20, а вот молодой отечественной картошки еще нет. Хороших и вкусных выходных вам!

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