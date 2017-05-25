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Белорусские кардиохирурги провели пересадку легких с врожденной патологией легочных артерий

26.05.2017 07:46 — Новости Общества | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские кардиохирурги впервые в Беларуси провели пересадку легких с врожденной патологией легочных артерий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету "Республика".

37-летнюю жительницу Орши включили в лист ожидания на пересадку три года назад. В мировой практике 70% больных после пересадки легких с таким же диагнозом переживают пятилетний рубеж.

"Она начала самостоятельно дышать уже через час после операции. Обычно это происходит в течение трех часов", - сообщил заведующий кардиохирургической реанимацией Андрей Валентюкевич.

Проводил операцию профессор Юрий Островский, которому ассистировал кардиохирург Сергей Спиридонов.

"У пациентки не было осложнений. Состояние стабильное. Иммунитет после таких операций подавляется, чтобы не было отторжения нового органа. И тут важно соблюсти золотую середину, чтобы контактировать с внешней средой, избегая инфекций. Подбираем дозу, и пациент возвращается к обычной жизни", - рассказал Андрей Валентюкевич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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37-летнюю жительницу Орши включили в лист ожидания на пересадку три года назад. В мировой практике 70% больных после пересадки легких с таким же диагнозом переживают...

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