В столице на машинах для отлова животных появились опознавательные знаки

Машины для отлова животных начали обозначать опознавательными знаками, рассказала корреспонденту агентства « Минск-Новости » директор ГП «Фауна города» Тамара Цариковская.



Фото: Виктория Семенович, minsknews.by

Это небольшие наклейки с названием организации и номером телефона, приклеенные на кузова. Пока они есть на трех машинах, но вскоре появятся и на остальных. Всего в «Фауне города» 5 авто для отлова безнадзорных животных.

— Такие опознавательные знаки появились по просьбе зоозащитников, — отметила Цариковская.

Она также рассказала, что в этом году планируется купить новую машину для отлова, которая будет оборудована стеллажами с клетками и кондиционером.



Фото: Виктория Семенович, minsknews.by

— В перспективе собираемся переоборудовать все наши машины так, чтобы было удобнее перевозить животных, — рассказала Цариковская.