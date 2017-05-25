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В столице на машинах для отлова животных появились опознавательные знаки

26.05.2017 08:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Машины для отлова животных начали обозначать опознавательными знаками, рассказала корреспонденту агентства «Минск-Новости» директор ГП «Фауна города» Тамара Цариковская.


Фото: Виктория Семенович, minsknews.by

Это небольшие наклейки с названием организации и номером телефона, приклеенные на кузова. Пока они есть на трех машинах, но вскоре появятся и на остальных. Всего в «Фауне города» 5 авто для отлова безнадзорных животных.

— Такие опознавательные знаки появились по просьбе зоозащитников, — отметила Цариковская.

Она также рассказала, что в этом году планируется купить новую машину для отлова, которая будет оборудована стеллажами с клетками и кондиционером.


Фото: Виктория Семенович, minsknews.by

— В перспективе собираемся переоборудовать все наши машины так, чтобы было удобнее перевозить животных, — рассказала Цариковская.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году планируется купить новую машину для отлова, которая будет оборудована стеллажами с клетками и кондиционером.

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