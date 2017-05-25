Лукашенко пообщается с минскими школьниками в неформальной атмосфере

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит столичную школу в преддверии завершения учебного года, сообщили в пятницу в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства ознакомится с развитием системы общего среднего образования, осмотрит выставку достижений детского и молодежного движения "Лидерские ориентиры — формула успеха".

Встреча Александра Лукашенко с учащимися под названием "Молодежь. Взгляд в будущее" пройдет на базе средней школе №61 Минска. На нее приглашены 300 человек из столицы и разных регионов Беларуси. Среди них лучшие представители учащейся молодежи в возрасте 12-17 лет, которые проявили себя в творческой, культурной, спортивной и общественной жизни, стали инициаторами детских и молодежных социально значимых проектов и инициатив.

"Школьники в неформальной атмосфере смогут пообщаться с Президентом, задать вопросы, высказать мнения по интересующим их темам, поделиться предложениями", — отметили в пресс-службе.

Белорусские школы в следующем учебном году ожидают заметные изменения. Так, многих школьников ждут новые учебники и введение профориентации для старшеклассников. Очень обсуждаемы и иные реформы образования: перенос начала уроков на девять утра и сокращение школьных перемен.

Ранее министр образования Игорь Карпенко сообщил журналистам, что в ближайшее время в Совет министров будет внесен проект новой редакции Кодекса об образовании. Общественное обсуждение кодекса практически закончилось. Сейчас его проект направлен на дополнительное согласование в облисполкомы, Мингорисполком, в министерства и ведомства.