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Тепло и солнечно. Погода в Могилеве в выходные
26.05.2017 09:55 — Новости Общества | Tut.by
Последние майские выходные в Могилеве порадуют теплом и солнцем. Немного дискомфорта может доставить лишь порывистый ветер днем в субботу. А последние дни мая могут преподнести сюрпризы — 20-градусную температуру воздуха с сильным ветром.
Сегодня, 26 мая, будет максимум +17°С, а днем прогнозируют грозу, вечером — дождь.
В субботу будет солнечно и чуть теплее — +18°С. Около полудня возможен порывистый ветер.
Утро воскресенья грозит быть дождливым, но большая часть дня останется солнечной, с легким ветром. Максимальная температура воздуха составит +16°С.
В понедельник, 29 мая, будет тепло — около +19°С, — однако погода обещает преподнести сюрпризы в виде дождя, грозы и сильного порывистого ветра.
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В понедельник ожидается гроза.
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