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Тепло и ясно. Погода в Гродно и области в выходные

26.05.2017 09:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящие выходные в Гродненской области будут теплыми и без осадков. Температура воздуха прогреется до +24°C, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу, 27 мая, в Гродно и области будет преимущественно ясная погода. Днем — небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем +17…19°C.

В воскресенье, 28 мая, будет облачно, но без осадков. Температура воздуха утром составит +15…17°С. Днем — от +22 до +24°С.

Погода в Гродно и области.

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Теги: Гродно
 
 
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Предстоящие выходные в Гродненской области будут теплыми и без осадков. Температура воздуха прогреется до +24 °C.

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