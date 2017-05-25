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Тепло и ясно. Погода в Гродно и области в выходные
26.05.2017 09:49 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящие выходные в Гродненской области будут теплыми и без осадков. Температура воздуха прогреется до +24°C,
В субботу, 27 мая, в Гродно и области будет преимущественно ясная погода. Днем — небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем +17…19°C.
В воскресенье, 28 мая, будет облачно, но без осадков. Температура воздуха утром составит +15…17°С. Днем — от +22 до +24°С.
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Предстоящие выходные в Гродненской области будут теплыми и без осадков. Температура воздуха прогреется до +24 °C.
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