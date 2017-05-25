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Ветрено, но без дождей. Погода в Гомеле в выходные
26.05.2017 09:48 — Новости Общества | Tut.by
После дождливой недели последние выходные мая порадуют солнечной и малооблачной погодой. Кроме того, с понедельника начнет заметно теплеть и брать с собой легкую куртку «на всякий случай» уже не придется.
Суббота и воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, будут как под копирку. Днем — около +20° С, ночью — до +12° С. Солнце будет периодически прятаться, поэтому возможна переменная облачность.
В воскресенье, 28 мая, может усилиться ветер — с порывами до 10−11 м/с.
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После дождливой недели последние выходные мая порадуют солнечной и малооблачной погодой.
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