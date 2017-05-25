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Пять котельных в Гомельской области к отопительному сезону переведут на местные виды топлива

26.05.2017 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Новое оборудование, которое будет работать на местном топливе, планируется установить на объектах теплоснабжения в Буда-Кошелевском, Житковичском, Рогачевском (по одному) и Добрушском районах (на двух), сообщает БЕЛТА.


Кроме того, в 2017 году в регионе запланировано заменить 114 км коммунальных тепловых сетей.

В целом в системе ЖКХ работа по подготовке к отопительному сезону будет идти более чем по 50 направлениям, в их числе жилой фонд, водоснабжение, приборы группового учета расхода тепловой энергии. На эти подготовительные предзимние работы понадобится около 60 млн рублей, в том числе на закупку топлива 9,2 млн рублей.

Повышенное внимание будет уделяться подготовке объектов социальной сферы. В частности, учреждения здравоохранения получат на эти цели из бюджета почти 5 млн рублей. Планируется отремонтировать 21,4 тыс. кв. м кровли, 10 тыс. кв. м фасадов, провести ремонт 94 тепловых узлов. На подготовку к работе в осенне-зимний период учреждений образования облисполком выделит 4,7 млн рублей, на закупку топлива — 830 тысяч.

Подготовку непосредственно самих объектов, обеспечивающих устойчивое топливо- и энергоснабжение социально-экономического комплекса, необходимо завершить до 8 августа.

 
 
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Подготовку непосредственно самих объектов, обеспечивающих устойчивое топливо- и энергоснабжение социально-экономического комплекса, необходимо завершить до 8...

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