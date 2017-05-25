ДОСЬЕ: К 90-летию Национального архива Республики Беларусь

Национальный архив Республики Беларусь. Фото из архива

Национальный архив Республики Беларусь 28 мая отпразднует свой 90-летний юбилей. На сегодняшний день он является крупнейшим хранилищем документов по истории Беларуси XX века и ведущим учреждением архивной отрасли страны.

История архива начинается 28 мая 1927 года, когда в соответствии с постановлением Центрального Исполнительного комитета и Совета Народных Комиссаров в Беларуси было законодательно оформлено создание Центрального архива Октябрьской революции БССР (ЦАОР БССР). Его коллектив в то время состоял из четырех человек. Архив должен был хранить документы центральных, государственных, профессиональных, кооперативных, общественных организаций и учреждений Беларуси, действовавших с февральской революции 1917 года.

Формирование фондов Центрального архива Октябрьской революции началось в 1922-1926 годах. По состоянию на 1 октября 1927 года в ЦАОР БССР хранилось более 161 тыс. дел. При архиве также имелась научно-справочная библиотека, переданная ему Центральным архивным управлением БССР.

В связи с приграничным положением белорусской столицы ЦИК БССР в августе 1929 года принял постановление о переводе ЦАОР БССР в Могилев. Переезд проходил в трудных и сложных условиях и был осуществлен в 1930-1932 годах. В Могилеве архив располагался в бывших зданиях Богоявленского монастыря и Станиславовского костела.

В июле 1938 года Центральный архив Октябрьской революции реорганизован в Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства Белорусской ССР (ЦГАОР БССР). Одновременно уточнен состав документов, подлежащих хранению в нем. Кроме документов на бумажной основе, в архиве должны были храниться фотодокументы и кинодокументы. Несмотря на трудности и испытания, уже в довоенные годы ЦГАОР БССР стал ведущим архивным учреждением республики: в 1941 году на его стеллажах размещалось более 850 тыс. дел, объединенных в 2318 фондов.

В марте 1941 года принято решение о создании на базе фотоотдела архива Центрального государственного архива кинофотофонодокументов БССР и перебазировании ЦГАОР БССР в Минск, но война помешала его выполнению. Внезапное нападение немецко-фашистских захватчиков, отсутствие плана эвакуации не позволили вывезти документы ЦГАОР БССР. В здании архива, располагавшемся в Братской церкви, сгорела значительная часть материалов, в том числе и все документы отдела секретных фондов, а оставшаяся часть подверглась расхищению. Станиславовский костел, где хранился основной комплекс документов ЦГАОР, а также располагались ЦГИА БССР и Госархив Могилевской области, зимой 1941-1942 годов по приказу немецкого командования был передан верующим. В срочном порядке началась перевозка архивных фондов в другие помещения. Вместе с архивными материалами были перевезены стеллажи и инвентарное имущество. Дела складывались в общую кучу. Отведенные под архив помещения не обеспечивали сохранность документальных материалов. Они находились в хаотическом состоянии, намокали, многие дела превратились в листовую россыпь. Большое количество документов уничтожено без действительного определения их ценности.

Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства БССР возобновил свою деятельность в январе 1944 года в Гомеле, а после освобождения столицы Беларуси переехал в Минск.

В 1948 году архив впервые после войны принял участие в подготовке документальных публикаций. Был заключен договор с Институтом истории партии при ЦК КП(б)Б о совместной работе над сборником документов и материалов о партизанском движении в Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

В конце 1940-х - начале 1950-х годов в архиве велось засекречивание архивных документов. Основу его составляли документы немецких учреждений, организаций, предприятий, коллаборационистских организаций, действовавших на территории Беларуси в 1941-1944 годах.

На III Международном конгрессе архивов, состоявшемся 25-29 сентября 1956 года во Флоренции, архивная служба Беларуси стала членом Международного совета архивов.

В 60-х годах началась перестройка работы по комплектованию государственных архивов и их контролю за ведомственными архивами. С 1975 года ЦГАОР БССР занимается комплектованием документов личного происхождения.

В связи с 50-летием образования архива в 1977 году он был награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР.

Перемены, происходившие в советском обществе с середины 80-х годов, открыли возможность для сотрудничества архивных учреждений страны с правоохранительными органами западных государств по розыску нацистских преступников. В этот период ЦГАОР БССР в поисках документов посетили представители органов юстиции Канады, Великобритании, Австралии, США.

В связи с принятием Советом Министров СССР 6 октября 1989 года постановления "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей" и внесением дополнений в законодательство о пенсионном обеспечении возросло число заявлений от бывших узников фашистских лагерей. Для ускорения поиска необходимой информации ЦГАОР БССР начал создание первой автоматизированной информационно-поисковой системы. После разработки программы "Германская неволя" и приобретения компьютера в 1991 году начался электронный ввод информации.

В мае 1993 года ЦГАОР БССР переименован в Белорусский государственный архив.

Важной вехой в развитии архивной службы Беларуси явилось принятие 6 октября 1994 года закона "О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь". Впервые разработанный документ определил основные принципы государственной политики в архивном деле, ввел понятие о Национальном архивном фонде Республики Беларусь, наметил меры по обеспечению его сохранности, принципы комплектования госархивов, правила доступа пользователей к архивным документам, установил систему управления архивной отраслью в стране. Он явился основой для совершенствования деятельности архивных учреждений.

Еще одним важным этапом в истории архива считается июнь 1995 года, когда он был реорганизован в Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). С 1995 года НАРБ выступает в роли головной организации по подготовке и изданию документальных публикаций.

В 2000-е годы расширяются масштабы международной деятельности архива. НАРБ стал активно сотрудничать с Берлинским свободным университетом, Международной службой розыска, Гамбургским институтом социальных исследований, Центральным архивом МВД Польши. Укрепились связи с российскими архивистами. Совместно с Государственным архивом Российской Федерации, Российским государственным архивом экономики, Российским государственным военным архивом и Российским государственным архивом социально-политической истории был издан ряд документальных публикаций, осуществлены интересные выставочные проекты. С ноября 2003 года архив является членом Евроазиатского регионального отделения Международного совета архивов.

Новая страница в истории архива начинается с осени 2007 года, когда в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года № 363 "О размещении государственного учреждения "Национальный архив Республики Беларусь" он переехал в здание Национальной библиотеки Беларуси и занял 17-21 этажи высотного сооружения и два фрагмента в стилобате.

На сегодняшний день в здании Национальной библиотеки оборудовано 8 архивохранилищ площадью 6771 кв.м. Установлены стационарные и мобильные стеллажи. Протяженность стеллажных полок составляет 37,930 тыс. погонных метров. Вместимость архивохранилищ рассчитана на более 1,2 млн единиц хранения. Помещения оснащены современным и технологичным оборудованием.

По состоянию на 1 января 2017 года в архиве на постоянном хранении находится 1106982 дела, которые объединены в 1244 фонда и 3434 описи, 50850 дел отнесены к категории особо ценных. Практически на все особо ценные дела создан страховой фонд и фонд пользования.

Сегодня Национальный архив продолжает комплектоваться фондами государственных органов и иных организаций, подчиненных правительству Республики Беларусь, ведущих организаций республиканского значения, общественных объединений, политических партий, выдающихся государственных деятелей, работников культуры и др. Источниками комплектования Национального архива Республики Беларусь являются 298 организаций. За период с 2007 по 2016 годы на постоянное хранение поступило 149483 дела, а по фондам личного происхождения - 4415 дел.

За последние десять лет работники архива плодотворно трудились в области издания сборников документов и архивных справочников: 57 книг была издано под грифом Национального архива Республики Беларусь. Вышли в свет сборники документов "Накануне. Западный военный округ (конец 1939-1941 гг.)" (2007), "Белорусы в советском тылу. Выпуск 1, 2" (2010), "Купала і Колас, вы нас гадавалі. Книга 1, 2" (2010-2012), справочники "Беларусь в постановлениях и распоряжениях Государственного Комитета Обороны СССР" (2008), "Белорусское общество в Петрограде по оказанию помощи пострадавшим от войны. 1916-1918" (2008), "Пантелеймон Пономаренко. Личный архив и книжное собрание. Сводный каталог" (2013).

Ряд изданий был подготовлен архивом в рамках совместных проектов с международными организациями: с Фондом содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память" (г. Москва) - сборники документов ""Зимнее волшебство": нацистская карательная операция в белорусско-латвийском пограничье, февраль-март 1943 г.", "Трагедия белорусских деревень, 1941-1944", справочник "Осуждение иностранных военнопленных и интернированных в Беларуси, 1944-1951 гг. (Опись уголовных дел фонда № 1363)"; с Институтом по исследованию последствий войн им. Людвига Больцмана (Австрия) - справочник "Документы Национального архива Республики Беларусь о чехословацком кризисе 1968 года"; с Берлинским объединением "KONTAKTE-Контакты" - сборник "Лагеря советских военнопленных в Беларуси, 1941-1944)" и др.

Многочисленные положительные отклики отечественных и зарубежных специалистов также получили сборники документов и материалов архива "Хатынский некрополь", "Хатынь. Трагедия и память", "Партизаны в операции "Багратион": документы и материалы" (2014), "Памятники Великой Отечественной войны", "Хатынские Деревья жизни" (2015), "Хатынская Стена памяти", "Тростенец: трагедия народов Европы, память в Беларуси", "Лагеря советских военнопленных в Беларуси. 1941-1944 гг." (2016) и др.

С 2007 года работники архива начали самостоятельно реализовывать выставочные проекты. За 10 лет было подготовлено 95 выставок, среди которых "К 90-летию архивных органов и учреждений Республики Беларусь и 85-летию Национального архива Республики Беларусь", "Славные сыны белорусского народа (к юбилейным датам П.М.Машерова, В.И.Козлова, С.О.Притыцкого)" (2013); "Из когорты национальных героев" (к 100-летию со дня рождения К.Т. Мазурова), "Белорусское кино: 90 лет истории в объективе кинокамеры", "Край мужества и славы" (2014); "Выстояли и победили" (к 70-летию Победы) (2015) и др.

В последнее десятилетие Национальный архив Республики Беларусь стал постоянным участником всех крупнейших международных форумов в сфере архивного дела и делопроизводства. Ежегодно на постсоветском пространстве проходят общие конференции Евроазиатского регионального отделения Международного совета архивов, международные научные конференции. Традиционными стали встречи представителей архивистов России и Беларуси. Ежегодно проходят совместные заседания коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства России (Росархив), в которых участвует Национальный архив Республики Беларусь.-0-