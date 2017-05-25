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СООБЩЕНИЕ
26.05.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
2 июня 2017 года состоится 23-я выездная сессия районного Совета депутатов двадцать седьмого созыва.
Открытие сессии — в 9.00 (по адресу: г. Брест, ул. В. Хоружей, 2, зал заседаний).
Регистрация депутатов – с 8.30 — 8.50.
Повестка дня:
На сессию приглашаются депутаты районного Совета депутатов, Знаменского сельского Совета депутатов, члены исполкома, председатели сельских Советов депутатов, начальники управлений, отделов райисполкома, руководители учреждений, организаций, предприятий (по отдельному списку), старосты населенных пунктов Знаменского сельсовета.
Президиум районного Совета депутатов
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2 июня 2017 года состоится 23-я выездная сессия районного Совета депутатов двадцать седьмого созыва. Открытие сессии — в 9.00 (по адресу: г. Брест, ул. В. Хоружей, 2, зал...
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