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СООБЩЕНИЕ

26.05.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
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2 июня 2017 года состоится 23-я выездная сессия районного Совета депутатов двадцать седьмого созыва.

Открытие сессии — в 9.00 (по адресу: г. Брест, ул. В. Хоружей, 2, зал заседаний).

Регистрация депутатов – с 8.30 — 8.50.

Повестка дня:

  1. О совместной работе органов управления и самоуправления по решению вопросов жизнеобеспечения населения на территории Знаменского сельсовета.

На сессию приглашаются депутаты районного Совета депутатов, Знаменского сельского Совета депутатов, члены исполкома, председатели сельских Советов депутатов, начальники управлений, отделов райисполкома, руководители учреждений, организаций, предприятий (по отдельному списку), старосты населенных пунктов Знаменского сельсовета.

Президиум районного  Совета депутатов

 
Теги: Брест
 
 
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2 июня 2017 года состоится 23-я выездная сессия районного Совета депутатов двадцать седьмого созыва. Открытие сессии — в 9.00 (по адресу: г. Брест, ул. В. Хоружей, 2, зал...

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