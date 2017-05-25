Советы редактора Spiegel. Geschichte: как писать об истории России

Немецкий журнал "Spiegel. Geschichte" регулярно публикует материалы о российской истории, причем интересует иностранную аудиторию три ипостаси страны: Россия как военная держава, царская Россия и Советский Союз и постсоветская Россия. О том, как представляют авторы журнала Российскую Федерацию, Sputnik побеседовала с редактором Spiegel. Geschichte Уве Клуссманом.

Россия как военное государство

Первая тема фигурирует в военно-исторических журналах, там делается ставка на освещение жизни полководцев, описание оружия – от артиллерийских систем времен Ивана Грозного до танков времен Великой Отечественной войны.

"Россию пытаются представить как страну, правители которой были, почти без исключения, или кровавые тираны, или садисты, или кровопийцы. Зрителю нередко Россию представляют как сборище коварных существ, и образ этот имеет глубоко уходящие корни – несколько веков назад были опубликованы записки о Московии Генриха Штадена. Неоднократные нападения на Россию также сформировали ей образ страны с большой военной силой. Историки часто пишут и о постоянных попытках жесткого управления страной, от Ивана Грозного с его опричниками до чрезвычайных комиссий большевиков Иосифа Сталина", – рассказал эксперт.

Большевики и советы

В этом году три исторических журнала сделали специальные выпуски, посвященные 1917 году. Один из авторитетных журналов особенное внимание уделил Иосифу Сталину, причем история России показана лишь объектом, над которым работает рука генсека. Spiegel. Geschichte также уделяет внимание этой тематике.



© Sputnik Алексей Тихомиров Эксперт: от оценок революции нужно перейти к анализу периода СССР

"Сталинский феномен я бы объяснил как модель, которая опирается на организованное меньшинство молодого рабочего класса, Сталин фактически создал новую партию, превратив ее из дискуссионного клуба в военизированную формацию. Готовя материал, я опирался и на работы западных ученых, и на труды российских коллег. Сейчас в отличие от советских времен объективно освещается и деятельность белого движения, историку необходимо анализировать все стороны, чтобы понять, чего не хватало белому движению, чтобы стать лидирующей силой", – рассказал эксперт.

Резюме

"Авторитарность, агрессивность, державность, величие и культура", – Клуссман считает, что именно эти слова максимально подходят для характеристики России.