НАН и РАН планируют сотрудничать в сфере клеточных технологий и персонализированной медицины

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Российская академия наук планируют сотрудничать в сфере клеточных технологий и персонализированной медицины, сообщил сегодня журналистам главный ученый секретарь Президиума РАН Михаил Пальцев перед совместным заседанием президиумов НАН Беларуси и РАН, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нашего сотрудничества в медицинской сфере есть большие перспективы. Например, в области разработки новейших технологий лечения пациентов, в частности клеточных технологий. Это очень перспективное направление. Мы в течение последних двух лет обсуждаем такой проект с белорусскими коллегами. Сейчас обсуждение выходит на финишную прямую, будет принято решение о финансировании. Нам предстоит обсудить и такое направление, как создание системы персонализированной медицины. К 2025 году России предстоит выстроить такую систему. Белорусским коллегам эта тема тоже интересна, у нас есть совместные наработки. Еще одно интересное направление: создание новых методов диагностики. У Беларуси есть прорывные разработки в этой сфере, которые заимствует Россия, - молекулярная диагностика, генетическая идентификация личности, определение возможности врожденных заболеваний еще в утробе матери", - сказал Михаил Пальцев.

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