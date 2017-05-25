Что ждет белорусских школьников в новом учебном году

Первым днем нового учебного года 2017/2018 для белорусских школьников, лицеистов и студентов станет пятница 1 сентября: несколько миллионов ребят в этот день вернутся за ученические скамьи и продолжат свое образование. Если для студентов университетов или учащихся колледжей грядущий учебный год почти не принесет изменений, то у школьников ситуация другая: с 1 сентября 2017 года для них поменяется многое. Какие реформы ждут белорусскую среднюю школу — в специальном обзоре Sputnik.



© Sputnik/ Виктор Толочко Школьные учебники будут проще и с большим количеством картинок

Новый год — новые учебники

Президент Беларуси Александр Лукашенко несколько раз выступал с острой критикой белорусских школьных учебников: по мнению главы государства, в них много лишней информации, они перегружены и неинтересны ученикам. Согласны с подобной критикой и многие родители — они не понимают, зачем учить детей слишком сложным вещам и заставлять их до ночи делать домашние задания.

Работа над обновлением учебников началась в Беларуси еще при бывшем министре образования Михаиле Журавкове и продолжилась со вступлением в должность Игоря Карпенко. Как неоднократно рассказывали и в белорусском Минобразования, и в правительстве, полностью перевыпустить все пособия для всех классов планируется через несколько лет: над этим сейчас трудятся авторские коллективы, методисты и специалисты Института образования Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Школьница учит уроки

Например, уже с 1 сентября 2017 года совершенно новые учебники будут у учеников третьих и седьмых классов школ — в сумме переизданы будут порядка 30 пособий.

Новые учебные программы для школ

Критиковал президент и содержание учебных программ. Сейчас их также меняют специалисты — убирают все лишнее и пытаются сохранить лишь самую важную для школьника информацию. Как рассказывал весной вице-премьер Беларуси Василий Жарко, даже учителя признают: типовые учебные программы для школ слишком перегружены.

Сейчас продолжается обновление всех программ — в сумме это также может занять несколько лет, ведь под каждую ТУП (типовую учебную программу) необходимо выпустить учебные пособия и множество других материалов, а также подготовить школьных учителей к подобной реформе образования.

Среди изменений, которые ждут школьников уже с 1 сентября — сокращение на час часов изучения химии в седьмом классе и увеличение часов на математику. Подобное вскоре обещают сделать также для восьмых и девятых классов белорусских школ.

Короткие школьные перемены и уроки с 9 утра

Президент потребовал начинать уроки в школах Беларуси не раньше девяти утра — Лукашенко заявил, что детям необходимо давать возможность выспаться, чтобы они потом не "клевали носом". Знает это глава государства на собственном опыте: его 12-летний сын Николай Лукашенко учится в простой общеобразовательной школе.



© Sputnik/ Виктор Толочко Минобразования: треть школ уже начинают уроки с девяти утра

Минобразования и Минздрав согласились с президентом, тем более, что по санитарным нормам и правилам (СанПиН) предпочтительное время начала уроков в школах — действительно девять утра. По заявлениям представителей Минобразования, родители все равно смогут приводить детей в школу пораньше — тогда с ними будут заниматься творчеством или, например, физкультурой.

Для того, чтобы из-за переноса начала уроков детям не пришлось сидеть в школах допоздна, особенно учащимся вторых смен, Минздрав и Минобразования внесли некоторые изменения в СанПиН — сократили время школьных перемен и перерывов.

Так, для учеников первой смены с 1 сентября 2017 года перемены станут в сумме короче на десять минут, для первой и второй — на 25 минут. Как это будет реализовано и за счет каких перерывов — решит Минобразования, а также методисты разработают новые рекомендации по количеству уроков в разные дни.

Профориентация для старшеклассников

Уже с 1 сентября в Беларуси планируют внедрять допрофессиональную подготовку — за нее выступает лично Карпенко. На первом этапе введут ее для учеников десятых и 11-х классов — причем обещают, что школьники смогут сами выбрать программу профориентации.

В рамках допрофессиональной подготовки старшеклассники будут знакомиться ближе с конкретными профессиями, посещать профессиональные колледжи и лицеи. Например, они познакомятся с работой каменщика, плотника или парикмахера.

Обучение в рамках этой программы пройдет и в шестой школьный день, однако министр заверил: никто заставлять школьников не будет.

Новый Кодекс об образовании

О внесении поправок в Кодекс об образовании стало известно весной — специалисты целого ряда ведомств решили откорректировать основной документ отрасли. Перед принятием акту еще необходимо получить одобрение у депутатов.

Среди предлагаемых изменений — введение факультативов по субботам для школьников всех возрастов, небольшие нововведения в плане каникул.

Еще одна инициатива Минобразования — чтобы школы теперь сами могли решать, брать ли в "первоклашки" детей до шести лет.