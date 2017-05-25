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Запрет на лов сома вводится с 31 мая в большинстве областей Беларуси

26.05.2017 11:09 — Новости Общества | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на лов сома вводится с 31 мая в Минской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Такой запрет уже действует в рыболовных угодьях Гомельской и Брестской областей, продлится он до 20 июня. В остальных областях запрет на лов сома обыкновенного продлится до 1 июля.

Как отметили в Госинспекции, с 1970 года наблюдалось значительное снижение сома в уловах. Так в 1976-1980 годах в промысловых уловах сом составлял в среднем 4,8 ц. Для сравнения: в 1964 и 1965 годах были зарегистрированы его максимальные уловы 150 и 135 ц соответственно.

По предложению ученых, с 1981 года сом европейский (обыкновенный) был включен в Красную книгу Беларуси как сильно сокращающийся по численности и подлежащий полной охране вид рыбы. Благодаря запретным мероприятиям численность сома постепенно восстанавливалась, и в настоящее время сом европейский выведен из Красной книги.

Основной мерой для охраны сома сейчас являются установленные запреты, а также мероприятия по восстановлению и сохранению его численности. С этой целью ежегодно проводится зарыбление водоемов сомом. В белорусские рыболовные угодья в 2016 году было выпущено 30 тыс. личинок сома и 1,6 тыс. разновозрастного сома общей массой 1770 кг.

Незаконная добыча одной особи сома во время запрета обойдется нарушителям в 12 базовых величин (БВ в настоящее время составляет Br23). Кроме того, на них будет наложен административный штраф - до 50 базовых величин. А в случае если ущерб от нелегальной рыбалки составит 100 и более базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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