26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместный с Россией центр по выпуску беспилотников предлагается создать в Беларуси, сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков перед совместным заседанием президиумов НАН Беларуси и Российской академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсуждали с российскими коллегами, что, возможно, нужно создавать центр или совместное предприятие по беспилотным летательным комплексам. Вчера группа российских ученых посетила НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси. Они очень заинтересовались нашими разработками, отметили, что они эффективные, конкурентоспособные, соответствуют мировым требованиям. Думаю, что мы еще будем обсуждать предложение российской стороны создать у нас совместный центр или, может быть, лабораторию", - сказал Владимир Гусаков.

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