ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совместный с Россией центр по выпуску беспилотников предлагается создать в Беларуси

26.05.2017 11:06 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместный с Россией центр по выпуску беспилотников предлагается создать в Беларуси, сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков перед совместным заседанием президиумов НАН Беларуси и Российской академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсуждали с российскими коллегами, что, возможно, нужно создавать центр или совместное предприятие по беспилотным летательным комплексам. Вчера группа российских ученых посетила НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси. Они очень заинтересовались нашими разработками, отметили, что они эффективные, конкурентоспособные, соответствуют мировым требованиям. Думаю, что мы еще будем обсуждать предложение российской стороны создать у нас совместный центр или, может быть, лабораторию", - сказал Владимир Гусаков.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы обсуждали с российскими коллегами, что, возможно, нужно создавать центр или совместное предприятие по беспилотным летательным комплексам. Вчера группа...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Что ждет белорусских школьников в новом учебном году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика