Премьер-министры СНГ и ЕАЭС обсудят вопросы интеграции в Казани

В пятницу в Казани состоятся заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. Участие в нем примет и премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает «АЭИ «ПРАЙМ» .

Ожидается, что участники Совета глав правительств Содружества обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках организации. В частности, стороны обсудят международные договоры в сфере использования атомной энергии в мирных целях, взаимодействие в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли. Еще одной важной темой встречи в Казани станет борьба с производством и распространением контрафактной продукции и защиты интеллектуальной собственности.