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Премьер-министры СНГ и ЕАЭС обсудят вопросы интеграции в Казани
26.05.2017 10:50 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В пятницу в Казани состоятся заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. Участие в нем примет и премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает
Ожидается, что участники Совета глав правительств Содружества обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках организации. В частности, стороны обсудят международные договоры в сфере использования атомной энергии в мирных целях, взаимодействие в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли. Еще одной важной темой встречи в Казани станет борьба с производством и распространением контрафактной продукции и защиты интеллектуальной собственности.
Вопросы интеграции и партнерства члены кабминов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и обсудят и на заседании Евразийского межправительственного совета. Главы правительств намерены утвердить план совместных мероприятий по устранению изъятий и ограничений на рынке
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