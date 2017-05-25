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От новостей до сюрпризов: радио «Мир» в Беларуси» отмечает 20-летие
26.05.2017 10:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Новости, авторские проекты, интерактивные программы в режиме нон-стоп: радио «Мир» в Беларуси» отмечает
Ди-джеи радио «МИР» обеспечивают хорошее настроение слушателям с самого утра.
«Можно даже сильно не шутить. Просто создать атмосферу радости сегодняшнего дня. Понятно, что у всех нас есть заботы-проблемы, которые нужно решать. Но улыбка смягчает все ее острые углы», - говорит Константин Юманов, ди-джей радиостанции.
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