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От новостей до сюрпризов: радио «Мир» в Беларуси» отмечает 20-летие

26.05.2017 10:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Новости, авторские проекты, интерактивные программы в режиме нон-стоп: радио «Мир» в Беларуси» отмечает 20-летие. Как удается ди-джеям и журналистам удерживать аудиторию на «мирной волне» и какие подарки подготовили они для радиослушателей, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Ди-джеи радио «МИР» обеспечивают хорошее настроение слушателям с самого утра.

«Можно даже сильно не шутить. Просто создать атмосферу радости сегодняшнего дня. Понятно, что у всех нас есть заботы-проблемы, которые нужно решать. Но улыбка смягчает все ее острые углы», - говорит Константин Юманов, ди-джей радиостанции.

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Радио «Мир» в Беларуси» смогло завоевать своего слушателя: на «мирной» волне гарантировано отличное настроение и самые актуальные новости.

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