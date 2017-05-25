От новостей до сюрпризов: радио «Мир» в Беларуси» отмечает 20-летие

Новости, авторские проекты, интерактивные программы в режиме нон-стоп: радио «Мир» в Беларуси» отмечает 20-летие . Как удается ди-джеям и журналистам удерживать аудиторию на «мирной волне» и какие подарки подготовили они для радиослушателей, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Ди-джеи радио «МИР» обеспечивают хорошее настроение слушателям с самого утра.

«Можно даже сильно не шутить. Просто создать атмосферу радости сегодняшнего дня. Понятно, что у всех нас есть заботы-проблемы, которые нужно решать. Но улыбка смягчает все ее острые углы», - говорит Константин Юманов, ди-джей радиостанции.