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Норка из кролика и чужие бренды: ЕАЭС ставит заслон контрафакту

26.05.2017 10:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Тему контрабанды рассмотрит в пятницу Совет глав правительств СНГ на своем заседании в Казани. О том, как сегодня страны ЕАЭС останавливают нелегальный товар, узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Глеб Стерхов.

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия ставят заслон контрабанде сообща. В их экономическую комиссию, общий наднациональный орган содействия таможенной службе, регулярно поступают тревожные сигналы – и простые покупатели сообщают о контрафакте, и крупный бизнес просит защитить от подделок.

«Перечень достаточно широкий, это и запчасти к легковым автомобилям, и фармацевтическая продукция, и бытовая техника. Много нареканий по мобильным телефонам, которые в Европе должны списываться и утилизироваться, но по каким-то причинам появляются у нас», - говорит Александр Готовский, заместитель директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
 
 
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В перечне подделок, проникающих в страны Евразийского союза, - запчасти к автомобилям, фармацевтика, бытовая техника, мобильные телефоны, меховые изделия и много...

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