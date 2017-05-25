Норка из кролика и чужие бренды: ЕАЭС ставит заслон контрафакту

Тему контрабанды рассмотрит в пятницу Совет глав правительств СНГ на своем заседании в Казани. О том, как сегодня страны ЕАЭС останавливают нелегальный товар, узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Глеб Стерхов.

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия ставят заслон контрабанде сообща. В их экономическую комиссию, общий наднациональный орган содействия таможенной службе , регулярно поступают тревожные сигналы – и простые покупатели сообщают о контрафакте, и крупный бизнес просит защитить от подделок.

«Перечень достаточно широкий, это и запчасти к легковым автомобилям, и фармацевтическая продукция, и бытовая техника. Много нареканий по мобильным телефонам, которые в Европе должны списываться и утилизироваться, но по каким-то причинам появляются у нас», - говорит Александр Готовский, заместитель директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии.