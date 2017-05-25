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Литовская полиция установила личность бросившего петарду на территорию белорусского посольства

26.05.2017 11:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Вильнюсская полиция сообщила, что установила личность мужчины, подозреваемого в том, что он забросил петарду на территорию посольства Беларуси в Вильнюсе. Об этом сообщает Delfi.lt.

Представитель главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Паулюс Радвилавичюс сообщил, что этот человек ранее в поле зрения полиции не попадал. Ему предъявлено подозрение в нарушении общественного порядка.

Фото с сайта ru.delfi.lt

Инцидент произошел вечером 18 мая. Во двор белорусского посольства в Вильнюсе неизвестный бросил петарду. Вскоре полиция города распостранила фото подозреваемого — его запечатлели камеры видеонаблюдения.

 
 
Ссылка на источник 46
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