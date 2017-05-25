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Команда Вооруженных Сил Беларуси примет участие в АрМИ-2017

26.05.2017 11:17 — Новости Общества | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Вооруженных Сил Беларуси примет участие в Армейских международных играх, которые пройдут с 29 июля по 12 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Впервые АрМИ-2017 будут проводиться на территории пяти государств. В 2015 году игры проходили только в России, в прошлом году к ним присоединился Казахстан, а в нынешнем - Беларусь, Китай и Азербайджан.

Программа АрМИ включает 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке, причем пять из них проведут впервые, в том числе "Воин Содружества" - он состоится на территории Беларуси. В Китае, в частности, запланировано шесть конкурсов ("Суворовский натиск", "Авиадартс", "Безопасная среда", "Десантный взвод", "Чистое небо" и "Мастер-оружейник"), в Казахстане - три ("Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж" и "Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов"). В Азербайджане будут состязаться экипажи надводных кораблей (конкурс "Кубок моря").

Уже завершены отборочные соревнования в рамках Вооруженных Сил республики. Белорусская команда в настоящее время ведет планомерную подготовку к "АрМИ-2017".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые АрМИ-2017 будут проводиться на территории пяти государств. В 2015 году игры проходили только в России, в прошлом году к ним присоединился Казахстан, а в...

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