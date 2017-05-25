26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 27 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 4-10 градусов, днем - 16-22 градуса тепла.-0-

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