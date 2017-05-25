МИНСК, 26 мая — Sputnik. Задержание должностного лица компании "Бабушкина крынка" по подозрению в превышении служебных полномочий — не единственный раз, когда организация попадает в топы белорусских новостей.

Как рассказали накануне белорусские правоохранители, должностное лицо ОАО "Бабушкина крынка" задержано по подозрению в превышении служебных полномочий, предполагаемая сумма ущерба может составить более 700 тысяч рублей — более 350 тысяч долларов в эквиваленте. Имя задержанного по громкому делу пока не называют, однако новость о возможных махинациях всколыхнула байнет — новость не перестает быть в топе по обсуждениям среди белорусов.

Однако "Бабушкина крынка" попадала в новости и с другими поводами — как радостными, так и совсем уж удивительными.

Избиение сотрудниц

На рубеже 2010-х годов директор "Бабушкиной крынки" Игорь Конончук обвинялся в избиении двух своих сотрудниц. Руководитель обвинял их в краже молока, после чего не только поднял на женщин руку, но и уволил.

Суд предлагал Конончуку помириться с экс-сотрудницами: в итоге руководитель купил им по компьютеру и восстановил на работе. Помогло избежать наказания ему то, что у директора на тот момент был маленький ребенок, а рекомендации были положительные.

Через несколько лет Конончук получил награду как "Человек года" в Могилевской области.

Запреты "Бабушкиной крынки" в России

Могилевский производитель — один из постоянных фигурантов "черных списков" Россельхознадзора. Не реабилитирована "Бабушкина крынка" и сейчас — продукция предприятия по-прежнему находится под запретом в России.

Причиной для недовольства российским контрольным ведомством белорусским производителем — выявление в молоке антибиотиков норфлоксацина и офлоксацина, которыми лечат гонорею, инфекции дыхательных путей, а также иные заболевания.

Впрочем, сухое молоко, масло и сыры "Бабушкиной крынки" не входят в список запрещенных, а скоро компания может "реабилитироваться" в глазах Россельхознадзора.

Самый узнаваемый бренд

В прошлом году в рамках рейтинга "БелБренд" молочный производитель занял первое место — бренд "Бабушкиной крынки" обошел таких серьезных конкурентов, как "Милавица" и World of Tanks.

Стоимость бренда могилевского производителя составители рейтинга оценили в 65 миллионов долларов — важно понимать: не самой компании, а именно ее бренда.

Для сравнения: стоимость бренда главного банка страны — Беларусбанка — оценивалась в 2016 году экспертами лишь в 14,5 миллиона долларов — то есть более чем в четыре раза меньше.

Жадный топ-менеджер

В минувшем году вся страна обсуждала новость о том, что один из топ-менеджеров "Бабушкиной крынки" заставлял своих подчиненных отдавать ему начисленные премии: так он получил более пяти тысяч долларов США.

Кроме этого, экс-сотрудник украл у своей компании автомобильного топлива на шесть тысяч долларов.

"Не желая нести личные расходы, обвиняемый давал незаконные указания подчиненным ему по службе работникам транспортного цеха выполнять работы по ремонту автомашины, принадлежащей его знакомой", — рассказывали тогда в Следственном комитете.

За свои действия топ-менеджер, конечно же, предстал перед судом.