|
Белорусские кардиохирурги впервые провели пересадку легких с врожденной патологией легочных артерий
26.05.2017 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Белорусские кардиохирурги впервые провели пересадку легких с врожденной патологией легочных артерий, сообщает
Врожденная патология у пациентки проявилась три года назад: сузились сосуды, росло давление в легочных артериях. Перед операцией оно превышало норму в четыре раза. Женщине было трудно дышать, нарушился газообмен.
Донором для нее стала умершая от инсульта. Легкие доставляли вертолетом из Витебска.
Кардиохирург Сергей Спиридонов объяснил, что операция особенна тем, что женщине сшивали бронхи, а легочные сосуды большие в диаметре и очень хрупкие. Врачи этому обучались в патолого-анатомическом бюро, смотрели, как это делают коллеги в других странах.
Сейчас пациентка учится кашлять — пересаженные легкие работают не так как в прежней жизни. И пока она не чувствует, что пора откашляться. Также во время инфекций в местах большого скопления людей и период эпидемий ей придется носить маску. В мировой практике 70% больных после пересадки легких с врожденной патологией легочных артерий переживают пятилетний рубеж.
Напомним, в прошлом году впервые в Беларуси кардиохирурги РНПЦ «Кардиология»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Операция особенна тем, что женщине сшивали бронхи, а легочные сосуды большие в диаметре и очень хрупкие. Врачи этому обучались в патолого-анатомическом бюро,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии