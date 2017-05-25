Белорусские кардиохирурги впервые провели пересадку легких с врожденной патологией легочных артерий, сообщает газета «Рэспубліка» . Ее сделали врачи РНПЦ «Кардиология». Оперировал кардиохирург, академик Юрий Островский вместе с коллегами.



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Врожденная патология у пациентки проявилась три года назад: сузились сосуды, росло давление в легочных артериях. Перед операцией оно превышало норму в четыре раза. Женщине было трудно дышать, нарушился газообмен.

Донором для нее стала умершая от инсульта. Легкие доставляли вертолетом из Витебска.

Кардиохирург Сергей Спиридонов объяснил, что операция особенна тем, что женщине сшивали бронхи, а легочные сосуды большие в диаметре и очень хрупкие. Врачи этому обучались в патолого-анатомическом бюро, смотрели, как это делают коллеги в других странах.

Сейчас пациентка учится кашлять — пересаженные легкие работают не так как в прежней жизни. И пока она не чувствует, что пора откашляться. Также во время инфекций в местах большого скопления людей и период эпидемий ей придется носить маску. В мировой практике 70% больных после пересадки легких с врожденной патологией легочных артерий переживают пятилетний рубеж.

Напомним, в прошлом году впервые в Беларуси кардиохирурги РНПЦ «Кардиология» сделали операцию по трансплантации сердца и легких. Операция тоже была непростой: органы пересаживались от донора реципиенту единым комплексом.